Musleh Nassar Al-Rashidi, conseiller du Premier ministre, a affirmé que la persistance des attaques contre les centrales électriques au Soudan, dans un silence régional et international, constitue un problème grave qui banalise le terrorisme et menace la sécurité et la stabilité de nombreux pays. Il a souligné que le Soudan rejette ces agissements et les condamne où qu'ils se produisent.

Dans une déclaration à SUNA, il a ajouté que ces attaques ne sont pas le fait des seules milices des Forces de soutien rapide (FSR). Il les a décrites comme un plan plus vaste utilisant des ressources locales, à savoir les milices et certaines factions politiques soudanaises isolées se faisant appeler « forces civiles ». Il a insisté sur le fait que le Soudan ne cédera pas face à ces attaques ; au contraire, elles ne feront que renforcer sa détermination à remporter la victoire.

Il a salué la position de l'Égypte, qui a condamné ces actes terroristes visant les infrastructures et les civils, y voyant le reflet d'une profonde compréhension du danger que représente le terrorisme pour la sécurité et la stabilité de la région.

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Il a souligné que les forces politiques et toutes les composantes nationales doivent adopter une position ferme contre ces crimes afin de renforcer la cohésion intérieure et de contrer ces actes terroristes.

Il a ajouté que ceux qui prônent et défendent le slogan « Non à la guerre », abrités par les Émirats arabes unis et voyageant en Occident grâce à des financements douteux, n'ont émis aucune condamnation des agissements terroristes visant les civils et leurs centres de services. Cela confirme leur implication dans l'agression et révèle leur véritable nature.

Il a souligné que ce silence révèle l'ampleur du complot international contre le Soudan et confirme que ceux qui le ciblent bénéficient d'une couverture internationale pour leurs crimes. Il a insisté sur le fait que cette situation ne perdurera pas et que le Soudan adoptera une position résolue en réponse.