Afrique: L'Égypte condamne l'intensification des attaques de drones des FSR contre les infrastructures civiles au Soudan

1 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La République arabe d'Égypte a condamné l'intensification des attaques de drones visant les installations civiles et les infrastructures vitales au Soudan, qui ont fait des victimes parmi les civils et causé des dégâts aux infrastructures. Elle a dénoncé des actes constituant une violation flagrante des règles du droit international humanitaire.

Le Caire a réaffirmé son rejet catégorique de toutes les formes de violence visant des civils innocents, soulignant la nécessité de respecter les obligations de protection des populations civiles et de les tenir à l'écart des risques liés aux opérations militaires.

L'Égypte a également réitéré sa position constante en faveur de l'arrêt des transferts d'armes aux Forces de soutien rapide (FSR) via les pays voisins du Soudan.

Elle a renouvelé son plein soutien à l'unité du Soudan, à sa souveraineté et à son intégrité territoriale, ainsi qu'à la préservation de ses institutions nationales. Elle a, en outre, appelé les pays voisins à respecter la souveraineté et la sécurité du Soudan et éloigner de toute ingérence dans ses affaires intérieures.

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Enfin, Le Caire a exhorté les acteurs régionaux et internationaux à intensifier leurs efforts en vue de parvenir à un cessez-le-feu, de garantir l'acheminement de l'aide humanitaire et de créer les conditions propices à un règlement politique global, susceptible de mettre fin aux souffrances du peuple soudanais frère et de répondre à ses aspirations à la sécurité et à la stabilité.

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