Gabon: ITIE Gabon - La Société Civile renouvelle ses représentants au sein du groupe multipartite

La société civile gabonaise vient de renforcer son pouvoir de contrôle dans la gouvernance des industries extractives. À la faveur d'élections partielles du Groupe Multipartite (GMP) de l'ITIE Gabon, quatre nouveaux représentants ont été désignés pour porter la voix citoyenne au coeur du dispositif de transparence.

Le scrutin, organisé sous la supervision de la Commissaire ad hoc, en présence de la Banque Mondiale, du Ministère de l'Intérieur et du Deuxième Vice-Président du CESEC, s'est déroulé dans des conditions jugées transparentes après plus de 4 heures d'opérations électorales.

Le COP-RESOC, bien que non-membre du GMP, a participé à ce processus démocratique en qualité d'électeur, au sein du collège électoral de la société civile.Quatre nouveaux visages pour défendre la transparenceÀ l'issue du vote, la société civile a élu :

Environnement : M. Evrard Clovany Moukagni Mombo (Croissance Saine Environnement)Bonne Gouvernance : M. Lionel Ella Engonga (SOS Prisonniers) Minier : M. Jean-François Ndong Ebe (ROLBG) Médical Public : M. Pierre Désiré Mvele Mvele

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Pourquoi ce vote concerne tous les Gabonais ?

Dans un pays où plus de 60% des recettes de l'État proviennent de la rente pétrolière et minière, l'ITIE - Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives - est un instrument citoyen majeur contre l'opacité. Cette norme internationale oblige l'État à déclarer ce qu'il perçoit des compagnies extractives, et oblige ces dernières à déclarer ce qu'elles paient.

Le GMP, véritable Parlement de l'ITIE, est composé de trois collèges égaux : l'État, les Entreprises et la Société Civile. C'est cette instance qui valide les rapports, exige la publication des contrats et audite les flux financiers.

En participant à cette élection, les organisations de la société civile ont contribué à légitimer la voix qui défendra les intérêts du peuple là où se décide la transparence de ses richesses.

La position du COP-RESOC : vigilance et exigenceDans une déclaration signée de son Coordonnateur Général, Frédéric Mba Bibang, le COP-RESOC félicite les élus et réaffirme sa ligne :« Même n'étant pas membre du GMP, nous resterons vigilants et exigeants aux côtés des élus ».

L'organisation fixe trois priorités pour le mandat à venir :

La publication intégrale des contrats pétroliers et miniers ;

La traçabilité des revenus extractifs jusqu'au budget national ;

La justice environnementale pour les communautés impactées par l'exploitation.

Avec cette élection, la société civile a fait sa part. Reste désormais à transformer ce mandat en résultats concrets pour une meilleure redevabilité dans la gestion des ressources naturelles du Gabon.