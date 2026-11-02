Cote d'Ivoire: Dakar 2026 - Bosson Greccy Hillary rêve d'inscrire son nom dans l'histoire de l'athlétisme

Bosson Greccy Hillary, sprinteuse ivoirienne du 100 mètres, posant pour une photo dans les tribunes du stade Félix Houphouët-Boigny (FHB) à Abidjan, le 20 octobre 2026

La sprinteuse ivoirienne Bosson Greccy Hillary a découvert l’athlétisme lors d’une épreuve d’éducation physique à l’école. Aujourd’hui, alors qu’elle se prépare à courir le 100 mètres aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, la jeune femme de 17 ans poursuit son rêve de marquer la scène mondiale.

Une épreuve d’éducation physique à l’école a mis Bosson Greccy Hillary sur la voie des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Aujourd’hui, la sprinteuse ivoirienne de 17 ans se prépare à courir le 100 mètres, avec le rêve d’inscrire un jour son nom dans l’histoire de l’athlétisme.

Entre les séances d’entraînement, les exigences de ses études universitaires et la pression de la compétition, la jeune athlète avance avec une détermination nourrie par son entourage et une passion née presque par hasard.

« J’ai découvert l’athlétisme en 3e lors des épreuves physiques. Mon prof, il m’a dit : “Tu es rapide, tu as la morphologie d’athlète, donc tu peux le faire.” C’est dans ça que je me suis lancée. Et je suis assez motivée. Ce qui me motive, c’est que dans les débuts, c’était un peu compliqué, difficile, mais je me dis que je veux à tout prix insérer mon nom dans l’histoire de l’athlétisme dans le monde », raconte-t-elle.

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Derrière cette vocation se dessine un parcours construit étape après étape. Après ses débuts dans le championnat des jeunes, Hillary a intégré un pôle avant de rejoindre le centre d’entraînement d’athlétisme installé à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS). Elle a également pris part aux Jeux scolaires en Algérie, ainsi qu’à différents championnats nationaux et à d’autres compétitions qui lui ont permis d’acquérir de l’expérience.

Dakar représente désormais une nouvelle étape dans cette progression. Du 31 octobre au 13 novembre 2026, le Sénégal accueillera les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain. Pour Hillary, cette échéance est porteuse d’un rêve immense : celui d’une médaille d’or.

« J’ai bien envie de remporter la médaille olympique, c’est-à-dire la médaille d’or. Je veux que la Côte d’Ivoire ait une première médaille aux Jeux olympiques de la jeunesse. Et je veux aussi inscrire mon nom comme je le dis toujours, inscrire mon nom dans le livre de l’athlétisme. »

Cette ambition s’appuie aussi sur un soutien familial qui occupe une place centrale dans son parcours. Avant chaque course, les encouragements de son père lui servent de repère, particulièrement lorsque la pression monte.

« Dans ma carrière, il y a toujours mon père. C’est lui qui me soutient le plus. Il a tendance à me dire : “Vas-y, tu peux le faire. Seul le travail paie.” Il me parle avant chaque course, ce qui me permet d’être ce que je suis aujourd’hui. »

Mais la jeune sprinteuse ne se construit pas uniquement sur la piste. Titulaire du baccalauréat, elle est aujourd’hui en première année d’université. Concilier les cours, les entraînements et la vie quotidienne demande une organisation rigoureuse, dans un emploi du temps où chaque activité réclame sa place.

« Pour concilier les entraînements, les études et ma vie quotidienne, je m’organise et j’essaie de bien gérer mon temps. Je donne le meilleur de moi-même à l’entraînement, tout en restant sérieuse dans mes études. Ce n’est pas toujours facile, mais il faut parfois faire des sacrifices », explique-t-elle.

Pour Audrey Guetty, sa coach, cette double exigence constitue un élément important de son évolution. Au centre d’entraînement, la poursuite des études est une priorité, au même titre que la progression sportive.

« Cette année, elle est en première année d’université, pour montrer que, malgré le sport, elle a pu obtenir son bac. Donc, sport et études, c’est possible, et elle le réussit très bien », souligne-t-elle.

Sur le plan sportif, la gestion du stress reste toutefois un défi. Audrey Guetty observe chez sa protégée une tendance à beaucoup parler lorsqu’elle est nerveuse, une réaction qui peut être mal interprétée par ceux qui ne la connaissent pas.

« Le défi majeur qu’elle doit surmonter, c’est son stress. Si vous la voyez avec ses amis, vous allez la voir en train de bavarder beaucoup, de tourner. Certains diront : “Cette petite ne sait pas où elle va.” Or, en réalité, lorsqu’elle est stressée, elle ne fait que bavarder. Le stress est important dans le sport, mais le bon stress, pas le mauvais stress. »

L’encadrement travaille également sur son départ, un aspect technique qui nécessitait des ajustements. Selon la coach, les dernières séances ont montré une nette amélioration. L’objectif immédiat est désormais de permettre à Hillary de battre son propre record de 12,41 secondes, en s’appuyant sur des conseils et des exercices adaptés à ses besoins.

Pour Audrey Guetty, les Jeux olympiques de la jeunesse ne doivent pas constituer une fin en soi, mais un tremplin. Une participation à cette compétition peut ouvrir des perspectives vers les championnats du monde, la Diamond League et, à terme, les Jeux olympiques seniors.

À Dakar, Hillary portera ses ambitions, le soutien de son père et le travail de son équipe technique. À 17 ans, elle sait que le chemin vers les sommets exige de la patience et des sacrifices. Son rêve est déjà tracé : progresser, battre son record et, un jour, inscrire son nom dans l’histoire de l’athlétisme.