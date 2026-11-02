Ile Maurice: Raccordements d'eau illégaux - 741 cas détectés et Rs 14 millions récupérées par la CWA

La Central Water Authority (CWA) a détecté 741 cas de raccordements d'eau illégaux entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2026. Durant cette période, son unité antifraude a enquêté sur 3 613 cas suspects à travers le pays. Ces opérations ont permis à l'organisme de récupérer plus de Rs 14 millions en factures d'eau liées aux branchements clandestins.

Ces chiffres ont été communiqués à la suite d'une question parlementaire du député Khushal Lobine, qui souhaitait connaître le nombre de raccordements illégaux détectés, les sanctions appliquées et les sommes récupérées.

L'unité antifraude de la CWA compte actuellement 15 agents déployés à travers l'île. Lorsqu'un raccordement illégal est confirmé, celui-ci est débranché et fait l'objet d'un suivi. Le contrevenant est informé de l'infraction constatée et des conséquences qui en découlent.

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Deux possibilités s'offrent alors à lui. Il peut reconnaître l'infraction, accepter de rembourser les sommes dues à la CWA et entreprendre les démarches nécessaires pour régulariser son raccordement. En revanche, s'il refuse de reconnaître les faits et de signer l'accord écrit, le dossier est transmis à la police pour enquête et d'éventuelles poursuites judiciaires.

Au total, Rs 14 085 650 ont été récupérées par la CWA au titre des consommations d'eau liées aux raccordements illégaux durant la période concernée. Cette somme ne comprend toutefois pas les frais de service, de raccordement et les autres contributions exigées pour régulariser les installations.