Ile Maurice: CEB «Home Solar Project» - 253 installations hors service, dont 191 en raison de pannes d'onduleurs

Sur les 4 667 kits photovoltaïques installés dans le cadre du Home Solar Project du Central Electricity Board (CEB), 253 étaient signalés comme non opérationnels au 25 août 2026. Parmi eux, 191 présentaient des défaillances d'onduleurs. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, en réponse à une question parlementaire de la whip de l'opposition Joanna Bérenger.

Cette dernière souhaitait connaître le nombre de kits photovoltaïques installés à ce jour, les principales causes des pannes ainsi que les responsabilités en matière d'entretien et de réparation après le transfert de propriété aux bénéficiaires.

Selon les informations communiquées par le CEB, 4 667 kits ont été installés depuis le lancement du programme. Toutefois, 193 installations ont été retirées à la demande des bénéficiaires. Parallèlement, la phase 2B du projet, qui prévoit le déploiement de 2 000 kits photovoltaïques supplémentaires, est en cours.

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Concernant les 253 installations signalées comme non opérationnelles, plusieurs causes ont été identifiées, notamment le déclenchement des dispositifs différentiels de protection électrique, les défaillances des dispositifs de protection contre les surtensions, les dommages causés aux câbles en raison des conditions sur site et les pannes d'onduleurs.

Ces dernières représentent la majorité des problèmes recensés, avec 191 cas. Selon le ministre, les onduleurs défectueux ont été envoyés au contractant pour être remplacés. Les kits photovoltaïques bénéficient généralement d'une garantie du fabricant d'au moins dix ans. Le CEB prend actuellement des mesures correctives afin de remettre les installations concernées en état de fonctionnement.

Transfert de propriété à 1 000 ménages

Patrick Assirvaden a également apporté des précisions sur le transfert de propriété des installations solaires aux bénéficiaires. Conformément aux mesures annoncées dans le Budget 2026-2027, le CEB procède actuellement à un exercice visant à transférer la propriété des kits photovoltaïques à quelque 1 000 ménages.

Cette mesure permettra aux bénéficiaires de profiter de 100 % de l'électricité produite par leurs installations, contre 50 % auparavant. Selon le ministre, elle vise également à renforcer leur autonomie énergétique et à réduire leur dépendance à l'électricité fournie par le réseau.

En contrepartie, les ménages concernés devront assurer certaines tâches d'entretien de base, notamment le nettoyage des panneaux solaires, le réarmement des disjoncteurs et le signalement rapide de toute anomalie ou panne au CEB. Le ministre précise toutefois que les bénéficiaires pourront continuer à solliciter l'assistance du CEB pour le fonctionnement et l'entretien de leurs installations photovoltaïques.