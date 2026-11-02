Ile Maurice: Un motocycliste de 62 ans perd la vie dans une collision

Un accident de la route a coûté la vie à un motocycliste de 62 ans, vendredi 30 octobre, à Grand-Gaube. Le drame s'est produit vers 20 h 24 sur la route Royale, à proximité des locaux de Mauritius Telecom.

Selon les informations communiquées par la police, la motocyclette conduite par la victime, un habitant de John Kennedy Road, à GrandGaube, est entrée en collision avec une autre motocyclette. Cette dernière était conduite par un jeune homme de 20 ans, qui transportait un passager de 19 ans. Tous deux sont domiciliés à Poudre-d'Or.

Grièvement blessé lors de la collision, le motocycliste de 62 ans a succombé à ses blessures. Le jeune conducteur de 20 ans a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Il a néanmoins été placé en détention. Quant à son passager, il a été conduit à l'hôpital pour recevoir des soins.

Une enquête policière est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.