Ile Maurice: Écoles secondaires privées - Rs 576 millions consacrés à l'entretien des infrastructures

Plus de Rs 576 millions ont été déboursées entre janvier 2025 et juin 2026 pour l'entretien, les réparations et l'amélioration des infrastructures des établissements secondaires privés subventionnés. C'est ce qui ressort des informations communiquées par le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, à la suite d'une question parlementaire de la députée Babita Thannoo.

Au total, Rs 576 111 683,94 ont été versées par la Private Secondary Education Authority (PSEA) pour financer ces travaux. Cette assistance concerne 82 établissements secondaires privés enregistrés, dont 17 écoles relevant du Service diocésain de l'éducation catholique (SeDEC). Le financement est accordé selon la Comprehensive Grant Formula, qui prévoit des allocations fixes et variables destinées notamment à l'entretien, aux réparations et à la modernisation des infrastructures scolaires, sous réserve des critères d'éligibilité établis.

Pour les établissements secondaires publics, les dépenses d'entretien sont prises en charge à travers le budget récurrent du ministère. Elles couvrent les travaux de maintenance courante, les réparations urgentes ainsi que les petites améliorations, réalisés par l'unité de maintenance du ministère ou par des entreprises contractantes.

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Contrairement aux établissements privés subventionnés, les écoles secondaires publiques ne bénéficient pas d'une allocation fixe par établissement. Les financements sont déterminés selon les besoins et les priorités. Plusieurs critères sont pris en considération, notamment l'ancienneté et l'état des bâtiments, l'urgence des réparations, les exigences de sécurité, le coût des travaux, le nombre d'élèves et les ressources budgétaires disponibles.

Le ministère souligne que ces deux mécanismes de financement visent à assurer une répartition équitable et transparente des ressources publiques, tout en tenant compte des besoins spécifiques de chaque établissement. L'objectif affiché reste de garantir aux élèves des établissements publics et privés subventionnés un environnement scolaire sûr et adapté à l'apprentissage.