Ile Maurice: Shemir Sokataly arrêté à l'île, son transfert vers Madagascar à l'étude

Recherché par les autorités malgaches et visé par un mandat d'arrêt international, l'homme d'affaires Shemir Sokataly (photo), chairman du groupe Maeva Mozambique, a été arrêté vendredi 23 octobre par la Criminal Investigation Division (CID) de la Western Division. Présenté devant la justice mauricienne lundi 26 octobre, il se trouve au coeur d'une procédure visant son éventuel transfert vers Madagascar.

Selon la presse malgache, l'interpellation de Shemir Sokataly à Maurice ouvre un nouveau chapitre dans une affaire aux ramifications sensibles à Madagascar. Son nom apparaît dans une enquête portant sur un projet présumé d'attaque contre la prison de haute sécurité de Tsiafahy, dont l'objectif aurait été de provoquer l'évasion du colonel Patrick. Les enquêteurs cherchent aussi à savoir si des moyens financiers ont été mobilisés pour en faciliter l'exécution.

C'est dans ce contexte qu'un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre. Après son arrestation, les autorités mauriciennes ont engagé les démarches nécessaires pour déterminer les conditions de son éventuel transfert vers Madagascar.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le dossier ferait également état du rôle présumé de l'influenceuse malgache prénommée Syntia dans la coordination de cette opération. La nature exacte des interventions attribuées aux différentes personnes citées, ainsi que les éléments sur lesquels reposent ces soupçons, restent toutefois à préciser.

Le volet mauricien en attente

L'enquête devra notamment déterminer si les personnes mises en cause entretenaient des liens opérationnels, si des fonds ont effectivement circulé et quel aurait été le rôle de chacune dans le projet allégué.

À Maurice, la priorité est désormais de clarifier la procédure permettant le transfert de Shemir Sokataly aux autorités malgaches. Sa comparution devant la justice lundi dernier constitue une étape de ce processus. La remise ne pourra intervenir qu'une fois les formalités requises accomplies et les autorisations nécessaires obtenues.

L'existence d'un mandat d'arrêt international ne signifie pas, à elle seule, qu'un transfert est automatique. Les autorités doivent agir dans le cadre des procédures judiciaires applicables aux demandes d'extradition entre États. Pour les enquêteurs malgaches, le retour éventuel de Shemir Sokataly pourrait constituer une étape importante dans la poursuite des investigations sur les circonstances du projet présumé et l'établissement des responsabilités.

En attendant, plusieurs points restent à éclaircir, notamment le contenu précis des accusations, les éléments matériels réunis par les enquêteurs et les conditions dans lesquelles les faits auraient été préparés.

L'évolution de la procédure à Maurice sera donc déterminante pour la suite de ce dossier, qui mêle soupçons d'atteinte à la sécurité pénitentiaire et possible tentative de déstabilisation des institutions malgaches. Shemir Sokataly demeure présumé innocent tant qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre lui.