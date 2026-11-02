Ile Maurice: Les voitures anciennes en vedette ce dimanche

La Vintage and Classic Car Owners Association donne rendez-vous aux passionnés d'automobiles ce dimanche 1eᣴ novembre pour son 19e Tour annuel. Environ 35 voitures anciennes seront réunies au Tribeca Mall avant de prendre la route pour un défilé à travers plusieurs localités.

Les amateurs de voitures anciennes pourront profiter de ce rendez-vous placé sous le signe de la passion automobile lors d'une matinée consacrée à ces modèles qui continuent de susciter l'intérêt. De 9 heures à 11 heures, les visiteurs pourront découvrir les voitures exposées par les membres du club. Cette rencontre sera également marquée par un slalom chronométré, au cours duquel les participants pourront mettre leurs véhicules à l'épreuve. À l'issue de cette première partie du programme, les voitures prendront le départ pour un parcours à travers plusieurs régions de l'île.

Le défilé passera notamment par Saint-Jean, Belle-Rose, Rose-Hill et Beau-Bassin, avant de poursuivre son itinéraire par la rue Trotter, la rue Queen Alexandra, le boulevard Cowin, la rue Révérend Lebrun, la rue Vandermeersch et Trianon. Les habitants de ces localités auront ainsi l'occasion d'apercevoir les véhicules lors de leur passage.

Préserver un patrimoine roulant

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Au-delà de l'exposition et du plaisir de prendre la route ensemble, cette initiative vise à promouvoir la préservation des voitures anciennes à Maurice. Le VCCOA, qui regroupe plus de 60 membres, souhaite encourager les jeunes comme les moins jeunes à s'intéresser à ces véhicules, à les entretenir et à les conserver en bon état.

Le club entend également favoriser la remise en circulation de voitures immobilisées depuis longtemps. Ces véhicules, parfois laissés à l'abandon, peuvent retrouver une seconde vie grâce au travail de restauration et à l'engagement de passionnés. Une démarche qui contribue à préserver ce que l'association considère comme le patrimoine roulant de l'île.

Entretenir une voiture ancienne demande du temps, de la patience et des connaissances techniques. La recherche de pièces, les réparations et les travaux de restauration font partie de cet engagement, qui permet de conserver des modèles témoins d'autres époques de l'automobile.

À travers son Tour annuel, l'association souhaite ainsi faire vivre cette passion et permettre au public de découvrir des véhicules qui ne circulent plus nécessairement au quotidien.