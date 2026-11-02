Sénégal: Diourbel - Près de 100 % des villages de Ngohé ont accès à l'eau potable

Ngohé (Diourbel) — Près de 100 % des villages de la commune de Ngohé, dans le département de Diourbel (centre) ont désormais accès à l'eau potable, grâce aux efforts consentis par la municipalité au cours des cinq dernières années, a-t-on appris de indiqué, son maire, Serigne Modou Ngom.

Il s'exprimait lors de la finale de la Coupe du maire, organisée en présence de leaders politiques et d'un important public. "À notre arrivée, le forage de Ngohé avait beaucoup de problèmes, au point que les populations sont restées presque six mois sans eau potable. C'est le premier problème que nous avons réglé", a déclaré l'édile. Ngohé compte officiellement 51 villages, auxquels s'ajoutent cinq localités qui attendent d'être officiellement intégrés à cette commune.

Dans le domaine de la santé, le maire a fait état de la mise à disposition d'ambulances médicalisées aux différents postes de santé, de la construction et de l'équipement d'infrastructures sanitaires, en plus d'une dotation annuelle de 4,5 millions de francs CFA en médicaments. En matière d'éducation, la municipalité a réalisé 15 salles de classe dans les écoles élémentaires et quatre dans les écoles coraniques.

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Elle a également distribué 2.000 tables-bancs et porté de 6 à 12 millions de francs CFA l'enveloppe annuelle consacrée aux fournitures scolaires. Le maire a enfin indiqué que la municipalité prend désormais en charge la contribution des populations aux constructions de salles de classe réalisées avec l'appui de d'une ONG.