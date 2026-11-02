Sénégal: Mbour - La commune de Sessène bientôt dotée d'un stade municipal

Mbour — Le maire de Sessène, Abdou Faye, a annoncé, samedi, la construction prochaine d'un stade municipal avec l'accompagnement de partenaires, en réponse aux besoins exprimés par les acteurs sportifs de cette commune du département de Mbour (ouest), concernant ́ l'amélioration des conditions de pratique du sport dans cette collectivité territoriale du département de Mbour.

"Je ne parle pas d'un stade municipal international, mais bien du stade municipal de Sessène, qui sera construit avec l'accompagnement de nos partenaires", a déclaré Abdou Faye lors de la finale du championnat "navétane" de la zone 15 de Sessène de l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Mbour. "Si Dieu nous le permet, la finale de l'année prochaine se déroulera dans de meilleures conditions", a-t-il dit, saluant l'engagement de l'entrepreneur en charge de ce projet.

Cette annonce intervient alors que des acteurs sportifs de Séssène ont fait part de leurs préoccupations oncernant l'insuffisance des infrastructures dédiées à la pratique sportive dans cette commune. Le président de la Zone 15 de l'ODCAV de Mbour, Déthié Sène, a ainsi renouvelé son appel "aux autorités et au maire pour la réalisation d'un terrain clôturé". "Depuis un certain temps, les jeunes évoluent sur un terrain vague. Il est grand temps que la situation change et que nous puissions disposer au moins d'un terrain clôturé", a-t-il plaidé.

Estimant qu'un terrain clôturé constitue une nécessité minimale, même en l'absence d'un stade multifonctionnel, le responsable sportif a insisté sur "l'urgence d'améliorer les conditions de déroulement des compétitions dans la commune". "Si nous ne pouvons pas encore bénéficier d'un stade multifonctionnel, nous estimons qu'un terrain clôturé constitue un minimum", a-t-il ajouté. Déthié Sène a toutefois salué "l'accompagnement de la municipalité, notamment à travers le déblocage des subventions destinées au fonctionnement de la zone et les contributions financières apportées à l'organisation des finales".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le soutien du maire ne nous a jamais fait défaut" a-t-il soutenu, soulignant que "ces ressources permettent à la zone de poursuivre ses activités dans un contexte où les compétitions ne génèrent pas suffisamment de recettes". La finale du championnat de la Zone 15 de Sessène a été remportée par l'ASC Fasso, victorieuse de l'ASC Renaissance aux tirs au but (4-3). Les deux équipes étaient à égalité (0-0) à l'issue du temps réglementaire.