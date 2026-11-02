Sénégal: Femmes, paix et sécurité - Le 26ème anniversaire de la Résolution 1325 de l'ONU fêté à l'UIDT de Thiès

Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a célébré le 26-ème anniversaire de la Résolution 1325 des Nations unies, samedi, à l'Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, sur le thème "Renforcer le rôle des femmes dans la prévention des conflits, la médiation et la consolidation de la cohésion sociale".

Cette commémoration a été organisée en collaboration avec ONU Femmes, avec l'appui financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

Le Conseil de sécurité des Nations unies avait adopté à l'unanimité, le 31 octobre 2000, la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, marquant ainsi la reconnaissance du rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, la médiation, la consolidation de la paix et le relèvement post-conflit.

"Cette résolution historique a consacré la nécessité de garantir la participation pleine et entière des femmes à la prévention et à la résolution des conflits, au processus de paix ainsi qu'à la reconstruction des sociétés", a déclaré la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

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Selon elle, l'adoption de cette résolution témoigne du "rôle déterminant de la diplomatie africaine".

"La Namibie qui assurait alors la présidence du Conseil de sécurité, a joué un rôle majeur dans le processus ayant abouti à son adoption", a-t-elle noté.

Cette résolution invite, selon elle, à mieux reconnaître et valoriser le leadership des femmes, "trop souvent insuffisamment visible".

"C'est précisément tout le sens du thème de cette année, à savoir 'Renforcer le leadership des femmes dans la prévention des conflits ou crise, la médiation et la consolidation de la cohésion sociale", a insisté la ministre.

Elle estime qu'il ne saurait y avoir de paix durable sans la participation effective des femmes.

"Celles-ci ne sont pas seulement des victimes potentielles des conflits ou des bénéficiaires de politique de paix. Elles en sont des actrices à part entière, des médiatrices, des négociatrices et des bâtisseuses de solutions durables", a soutenu Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

"La paix et l'égalité ne se décrètent pas. Elles s'apprennent, se construisent, se partagent et se transmettent", a pour sa part indiqué la représentante résidente de ONU Femmes, Arlette Mvondo.

Pour elle, ce thème rappelle que la connaissance est le point de départ de l'action. "Connaître ses droits, comprendre les causes des inégalités, des violences et des conflits, c'est déjà se donner des moyens de les prévenir et de les combattre", a-t-elle dit.

La représentante résidente d'ONU Femmes a insisté sur le fait que l'éducation est un "puissant vecteur de transformation".

"Elle forme les citoyens capables de remettre en question les stéréotypes, de promouvoir l'égalité et de privilégier le dialogue plutôt que la violence", a-t-elle fait savoir.