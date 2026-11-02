Soudan: Une caravane médicale britannique de 46 spécialistes arrive au pays pour des soins gratuits

La caravane médicale de l'organisation britannique Rahman Doctors est arrivée dimanche au Soudan, composée de 46 médecins spécialistes originaires du Royaume-Uni, d'Irlande, de France, d'Amérique, d'Afrique du Sud, de l'Inde et du Pakistan. Cette équipe humanitaire, qui effectue sa troisième mission dans le pays depuis l'année dernière, déploiera ses membres à travers quatre villes soudanaises, dont la capitale, afin d'y réaliser des interventions chirurgicales et de prodiguer des soins gratuits dans toutes les spécialités médicales.

Pour mener à bien cette opération, la caravane transporte d'importantes quantités de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux offerts au Soudan. L'organisation a également annoncé qu'un volume supplémentaire conséquent de fournitures médicales et de produits pharmaceutiques était en route par voie maritime, parallèlement au lancement d'un programme visant à envoyer plusieurs médecins soudanais se former à l'étranger.

L'organisation logistique de cette mission a été supervisée par l'ambassade du Soudan à Londres, en étroite collaboration avec le ministère fédéral de la Santé, les ministères de la Santé des États concernés, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, sous le parrainage direct du conseiller du Conseil de souveraineté pour les affaires humanitaires et les organisations internationales. Le ministre plénipotentiaire de l'ambassade, Hosni Moustafa, était présent à l'aéroport de Londres Heathrow pour saluer le départ de la délégation.