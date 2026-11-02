Soudan: Le pays réaffirme son engagement contre la corruption et appelle à soutenir les États touchés par les conflit

L'ambassadeur Al-Sadiq Al-Mubarak chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan à Vienne a présenté la déclaration officielle de son pays lors de la quinzième session de l'Assemblée des États parties à l'Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA), qui s'est tenue au Centre international de conférences de Vienne le vendredi 30 octobre 2026.

Le diplomate a réaffirmé l'engagement indéfectible du Soudan à lutter contre la corruption et à protéger les fonds publics en dépit des circonstances exceptionnelles que traverse actuellement la nation. Il a mis en lumière les efforts déployés pour renforcer les cadres juridiques et institutionnels nationaux, citant notamment la loi de 2021 sur la lutte contre la corruption et le recouvrement des biens publics, ainsi que la nomination d'un nouveau président à la tête de la Commission anti-corruption en juin dernier.

Tout en saluant le rôle de l'IACA dans la promotion de la coopération internationale, le représentant soudanais a souligné l'importance d'exploiter les technologies numériques et l'intelligence artificielle pour accroître la transparence, la responsabilité et la détection des risques financiers.

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Enfin, le Soudan a exhorté l'Académie à intégrer activement les besoins spécifiques des pays touchés par des conflits armés dans ses programmes d'assistance technique, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités, la formation et le transfert de connaissances afin de consolider les institutions d'intégrité et de soutenir efficacement les efforts de reconstruction post-conflit.