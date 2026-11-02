Soudan: Al-Atta - Notre guerre n'est pas dirigée contre des tribus ou des communautés spécifiques

Lieutenant-général Yasser Al-Atta : Nous poursuivons notre guerre, et elle n'est pas dirigée contre des tribus ou des communautés spécifiques.

Le chef d'état-major, le lieutenant-général Yasser Al-Atta, a affirmé que les forces armées poursuivent leur guerre et qu'elle n'est dirigée contre aucune tribu ni communauté dans des zones géographiques spécifiques du pays.

Dans un discours prononcé dimanche devant des groupes de soldats stationnés sur place, Al-Atta a déclaré que le Darfour et le Kordofan sont des terres chères au peuple soudanais et que toutes leurs tribus sont précieuses pour ce dernier. Il a souligné qu'il n'y a aucune intention de vengeance pour les actes commis par les milices contre notre peuple.

Il a ajouté que les forces armées vont combattre les milliers de mercenaires de la milice appartenant à la famille Dagalo, venus de plusieurs pays, dont le Niger, le Soudan du Sud, l'Éthiopie, le nord de la Somalie et la Colombie.

Il a souligné que les forces armées se battent pour contrecarrer les complots de l'État maléfique (la famille Bin Zayed) et du Mossad.