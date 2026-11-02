Soudan: Le Cabinet condamne les attaques répétées contre les infrastructures de services par des drones de l'Éthiopie

Le conseil des ministres a tenu lundi sa réunion périodique à Khartoum, sous la présidence du Premier ministre, Dr Kamel Idris.

Dans une déclaration à la presse, le sous-secrétaire du ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Dr Jeraham Abdelkader, a précisé que le Cabinet a examiné les derniers développements dans le pays et condamné les attaques répétées sur les infrastructures et les installations de services publiques dans le pays ayant visé par des drones lancées de l'intérieur des territoires éthiopiens, tout en qualifiant ces actes de crime contre l'humanité.

Le sous-secrétaire de l'Information a indiqué que le Conseil des ministres a souligné la nécessité de maintenir le plus haut niveau de mobilisation officielle et populaire, et a ordonné de surveiller tous les complots préparés contre le pays et d'infliger la peine maximale à quiconque dont l'implication serait prouvée dans la transmission à l'ennemi des coordonnées de sites stratégiques et civils.

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Le sous -secrétaire du ministère a ajouté que le Conseil des ministres a souligné que le ciblage des infrastructures civiles reflétait les défaites successives subies par la milice rebelle de soutien rapide, soulignant que le Conseil des ministres a ordonné la coordination et l'organisation de campagnes médiatiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays, auxquelles participeront les institutions, les ministères et les individus, afin de criminaliser les attaques répétées perpétrées par la milice rebelle et ses partisans.

Dr Jeraham a dit que le Conseil des ministres a rendu hommage aux techniciens, ingénieurs et employés du secteur de l'électricité pour leurs efforts constants pour l'entretien et la remise en état des stations électriques qui ont été attaquées, saluant leurs sacrifices, leur dévouement et leur loyauté au travail dans ces circonstances exceptionnelles.

Le sous-secrétaire du ministère de l'Information a précisé que le Cabinet a donné des instructions à renforcer la protection des installations et des stations électriques et leurs employés au niveau central et dans les États.

Dr Jeraham a indiqué que le Conseil des ministres a passé en revue un rapport sur la situation de l'approvisionnement en produits pétroliers, et a souligné que le ministre de l'Énergie, ingénieur Al-Mu'tasim Ibrahim, a fait allusion à la présence de (9) navires citernes, ainsi qu'à l'importation par la Société soudanaise du pétrole de trois navires citernes supplémentaires transportant au total (120) mille tonnes.

Dr Jeraham a indiqué que le Conseil a pris écouté un rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce concernant ses efforts pour assurer l'approvisionnement en produits de base, s'est assuré du bon déroulement de saison agricole d'été et a donné des instructions à prendre les dispositions nécessaires pour faire réussir la saison ; il s'est également assuré de la situation des stocks stratégiques de produits alimentaires dans le pays.

Le sous-secrétaire de l'Information a indiqué que le Conseil des ministres a insisté sur le suivi de la mise en oeuvre des accords conclus entre le Soudan et les pays frères et amis, et s'est assuré des efforts en cours pour la réhabilitation des ponts dans l'État de Khartoum, notamment ceux de Shambat, Al-Halfaia et Al-Dabasin.

Par ailleurs, le Cabinet a approuvé les projets de loi du ministère de la Transformation numérique et des Communications représentant dans le projet de loi sur le projet de loi de cyber sécurité de 2026, le projet de loi sur celui de la réglementation des données et de l'intelligence artificielle de 2026, et le projet de loi sur la réglementation de la transformation numérique de 2026, présentés par le ministre de la Transformation numérique et des Communications, ingénieur Ahmed Dirderi Ghandour.