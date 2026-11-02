Afrique: Le Soudan dépose une plainte contre l'Éthiopie auprès du Conseil de sécurité et du Conseil de paix et de sécurité Africain

Le Gouvernement du Soudan a déposé une plainte contre le gouvernement de la République fédérale d'Éthiopie auprès du Conseil de sécurité et du Conseil de paix et de sécurité africain pour l'attaque flagrante de l'intérieur des territoires éthiopiens contre des sites et des installations civiles et des stations électriques dans plusieurs États du Soudan, ce qui a entraîné des victimes civiles et perturbé les services essentiels aux citoyens.

Le gouvernement a joint tous les documents qui prouvent que la milice rebelle de soutien rapide utilise les territoires éthiopiens pour lancer des drones suicides équipés de missiles visant des installations civiles et des infrastructures vitales.

Le gouvernement affirme que l'utilisation par la milice terroriste des territoires éthiopiens pour cibler les territoires soudanais constitue un acte hostile qui place l'Éthiopie devant le droit international et la rend responsable de la violation de l'article (4) 2 de la Charte des Nations unies.

Par conséquent, le gouvernement du Soudan exige du gouvernement d'Éthiopie de cesser ces actes hostiles et exhorte la communauté internationale à jouer son rôle pour rendre la milice terroriste responsable et à appliquer le droit international sur le gouvernement éthiopien.