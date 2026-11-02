Sénégal/Comores: JOJ Dakar 2026 - Le président comorien Azali Assoumani salue la réussite du pays

1 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a salué la réussite de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, les premiers de l'histoire à se tenir sur le sol africain. Au terme de son séjour à Dakar, le chef de l'État comorien a adressé ses félicitations au président de la République du Sénégal et à l'ensemble du peuple sénégalais pour cet événement historique.

Le président comorien a exprimé sa fierté de voir le Sénégal accueillir cette compétition internationale, marquant une étape importante pour le continent africain. Il a notamment tenu à féliciter les autorités sénégalaises ainsi que toute la population pour la réussite de cette cérémonie d'ouverture.

Le président Azali Assoumani a été raccompagné, ce dimanche 1er novembre, par le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Haminou Mohamed Lo, au terme de sa participation à cet événement.

Cette visite intervient à un moment où le Sénégal porte les espoirs du continent, en accueillant une compétition olympique de cette envergure. L'organisation des JOJ constitue une vitrine pour le pays et témoigne de sa capacité à accueillir des rendez-vous sportifs internationaux.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.