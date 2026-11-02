Sénégal: Ngourane (Kébémer) - Le maire Cheikh Déthiélaw Seck annonce de grands projets pour la jeunesse

En marge de la finale de la Coupe du maire de Ngourane, dans le département de Kébémer, qui opposait ce samedi l'ASC Kiir Jom à celle de Ngourane, remportée par cette dernière sur le score de 2 buts à 0, l'édile de la commune, Cheikh Déthiélaw Seck, a annoncé d'importants projets en faveur de la jeunesse.

« Nous avons l'ambition de construire un stade municipal qui pourra accueillir toutes les disciplines sportives », a-t-il déclaré. Selon lui, cette infrastructure permettra non seulement d'améliorer les conditions de pratique du sport, mais également de favoriser l'épanouissement des jeunes.

Le conseiller du président de la République a également promis de mettre à la disposition de chaque village un terrain de sport fonctionnel. « Nous allons procéder progressivement à la construction de murs de clôture dans chaque localité », a-t-il indiqué. Une initiative qui, selon lui, permettra de mettre fin à la pratique du football sur des terrains vagues.

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Par ailleurs, l'exécutif local a réaffirmé son engagement en faveur des jeunes et des femmes. « Nous allons non seulement réhabiliter la ferme de Ngourane, mais aussi en créer d'autres afin de soutenir et d'accompagner nos jeunes », a-t-il souligné. Il a également rappelé que des financements ont été accordés par la commune aux femmes pour leur permettre de développer des activités génératrices de revenus.

S'agissant du désenclavement de la commune, Cheikh Déthiélaw Seck a assuré que les travaux de l'axe Ngourane-Guéoul seront bientôt achevés afin de faciliter le déplacement des populations et le transport de leurs biens. Dans la même dynamique, il a évoqué la réalisation de pistes rurales pour améliorer la mobilité dans les différentes localités.

Enfin, le maire s'est prononcé sur le projet de loi de finances rectificative. Il a déploré l'attitude des députés de la majorité qui ont catégoriquement refusé de l'adopter.