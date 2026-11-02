Afrique: JOJ Dakar 2026 - 2 655 jeunes athlètes de 204 pays réunis au pays

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 réunissent 2 655 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans, représentant 204 Comités nationaux olympiques. Cette quatrième édition estivale marque une première historique avec la participation d'une équipe olympique de réfugiés et l'instauration d'une parité intégrale entre filles et garçons.

Dakar est devenue, depuis le 31 octobre, le point de convergence de la nouvelle génération du sport mondial. Pour cette quatrième édition estivale des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), le Sénégal accueille 2 655 athlètes âgés de 14 à 17 ans, venus de 204 Comités nationaux olympiques (CNO). Selon les chiffres publiés par le Comité international olympique (CIO), environ 2 700 places de qualification ont été attribuées pour cette compétition organisée jusqu'au 13 novembre 2026.

La participation internationale constitue l'un des marqueurs de cette édition. Pour la première fois dans l'histoire des JOJ, une équipe olympique de réfugiés prend part à la compétition. Elle est composée de six jeunes sportifs, trois filles et trois garçons, tous établis en Afrique. Ils défendent leurs chances en athlétisme, en judo et en taekwondo. Leur présence donne une dimension supplémentaire à ces Jeux, en mettant en avant les valeurs d'inclusion et de solidarité portées par le mouvement olympique.

Les JOJ Dakar 2026 en chiffres

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Autre avancée majeure : la parité entre les sexes. Dakar 2026 devient la première édition estivale des JOJ à garantir une égalité complète entre les athlètes féminines et masculins, aussi bien dans les quotas de participation que dans les sports, les disciplines et les épreuves. Le programme prévoit 73 épreuves féminines, autant d'épreuves masculines et sept épreuves mixtes.

Au total, 25 sports figurent au programme de la compétition, avec 153 épreuves donnant lieu à une remise de médailles. À cela s'ajoutent dix sports d'engagement, destinés à favoriser la découverte de nouvelles disciplines et la participation des jeunes au-delà des compétitions officielles.

Le Sénégal est également fortement représenté dans cette grande rencontre sportive. Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a sélectionné 136 athlètes pour défendre les couleurs nationales dans 23 disciplines. Initialement autorisé à engager 139 sportifs, le pays réalise ainsi une participation sans précédent dans son histoire olympique, avec une délégation qui entend profiter de l'avantage du terrain pour se distinguer devant son public.

Au-delà des performances et des médailles, les JOJ Dakar 2026 accordent une place importante à l'accompagnement des jeunes sportifs. Quarante-deux athlètes modèles, parmi lesquels des champions olympiques et des médaillés, sont mobilisés pour partager leurs expériences et encadrer les participants à travers des ateliers éducatifs et des séances de mentorat.