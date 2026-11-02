Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Alibaba accompagne le pays dans le développement de son cloud national

Le partenariat entre le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) et le géant chinois Alibaba a permis au Sénégal de se doter d'une infrastructure cloud appelée à devenir une plateforme nationale après les JOJ Dakar 2026, selon Ibrahima Wade.

Le Sénégal va tirer un important héritage numérique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Grâce à un partenariat entre le Comité international olympique (CIO), le COJOJ, l'État du Sénégal et le groupe technologique chinois Alibaba, le pays dispose désormais d'une infrastructure cloud présentée comme l'une des plus importantes du continent africain.

« Aujourd'hui, grâce au CIO, grâce au partenariat entre Alibaba, Dakar 2026 et l'État du Sénégal, notre pays s'est doté de l'un des plus grands clouds en Afrique », a déclaré dimanche Ibrahima Wade, coordonnateur général du COJOJ, repris par l'APS.

Il s'exprimait lors d'une rencontre entre les représentants du CIO, d'Alibaba et du comité d'organisation, en marge des Jeux ouverts samedi au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Déployée pour répondre aux besoins technologiques de la compétition, cette infrastructure a notamment contribué à la gestion de la billetterie, au suivi des résultats, à la collecte et à la sécurisation des données. Elle devrait également servir de socle à une plateforme cloud nationale après la clôture des JOJ.

Dans cette perspective, le COJOJ a travaillé à associer Sénégal Numérique (SENUM SA), l'entreprise publique chargée des infrastructures et services numériques de l'État, à cet héritage technologique. « Nous avons fait en sorte que la société publique Sénégal numérique soit l'un des plus grands bénéficiaires du pays de cette technologie cloud », a souligné Ibrahima Wade.

Au-delà des équipements, le partenariat avec Alibaba devrait également favoriser le transfert de compétences et le renforcement des ressources humaines nationales dans le domaine des technologies numériques. Les responsables du CIO et du groupe chinois ont, de leur côté, mis en avant les capacités de cette infrastructure et son potentiel pour accompagner la transformation numérique du Sénégal.