Sénégal: Toussaint à Linguère - Abbé Armand Badiane prône l'union des coeurs et la fraternité

À l'occasion de la célébration de la Toussaint à la paroisse Saint Jean Paul ll de Linguère, l'Abbé Armand Badiane, a invité les fidèles à faire de la sainteté un engagement constant fondé sur l'amour prochain, la solidarité et la fraternité.

Devant une importante assemblée de chrétiens, le Curé a notamment lancé un appel à l'union des coeurs dans les familles, les lieux de travail, les entreprises et les différents espaces de vie.

LINGUÈRE - La communauté catholique de la paroisse Saint Jean Paul ll de Linguère a célébré la fête de la Toussaint dans une atmosphère de ferveur et de recueillement. La messe a été présidée par l'Abbé Armand Badiane, Curé de la paroisse, en présence de nombreux fidèles, venus commémorer tous les Saints de l'Église et renouveler leur engagement chrétien.

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Dans son homélie, le célébrant a rappelé le sens profond de cette grande solennité chrétienne qui honore tous ceux qui, connus ou inconnus, ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs semblables. Il a invité les fidèles à d'inspirer de leur exemple, en cultivant chaque jour les valeurs de foi, d'humilité, de solidarité et de charité. Revenant sur les enseignements tirés de l'Évangile et des Béatitudes, l'Abbé Armand Badiane a souligné que la sainteté n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais qu'elle constitue une vocation accessible à tous les baptisés.

Selon lui, elle se construit dans les actes simples du quotidien, à travers le pardon, le partage, l'écoute et le service désintéressé envers le prochain.

Face aux divisions, aux tensions et aux incompréhensions qui fragilisent parfois les relations humaines.

Il a appelé chacun à devenir un artisan de paix, de dialogue et de réconciliation. Pour lui, le témoignage chrétien se manifeste autant dans les lieux de culte que dans les comportements quotidiens, à travers le respect de l'autre, l'esprit de collaboration et la recherche constante du bien commun. << La sainteté est un chemin accessible à tous. Elle se construit dans les petits gestes de chaque jour, dans l'amour du prochain, le pardon et le service >> , a-t-il rappelé devant l'assemblée.

La célébration, marquée par des chants liturgiques, des prières et des moments de méditation, a permis aux fidèles de vivre intensément cette fête majeure du calendrier catholique. Nombreux sont ceux qui ont salué un message centré sur la cohésion sociale, la fraternité et le vivre ensemble, dans un contexte où les valeurs de solidarité demeurent plus que jamais nécessaires.