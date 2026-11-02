Sénégal: Deux breakeurs, un rêve de médaille

À quelques jours des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) « Dakar 2026 », les athlètes sénégalais en lice en breaking, Suzanne Touré et Sény Diémé, espèrent aller le plus loin possible. De son côté, Gacirah Diagne, présidente du Comité national de promotion de la danse sportive, croit aux chances de médaille et mise sur l'héritage des Jeux pour développer la discipline.

Suzanne Touré et Sény Diémé, les deux breakeurs sénégalais en lice aux Joj « Dakar 2026 », ambitionnent d'aller le plus loin possible afin de défendre les couleurs du pays.

Actuellement en préparation au Cneps de Thiès, Suzanne Touré se dit déterminée à réaliser une bonne performance. « On est motivé, déterminé pour cette compétition. On espère aller loin dans cette compétition pour décrocher une médaille », indique-t-elle lors d'un entretien téléphonique.

Même son de cloche chez Sény Diémé. Le natif de Ziguinchor croit également en ses chances et entend tout donner pour le Sénégal. « Je suis super motivé. Je vais bien m'entraîner pour le Sénégal », affirme-t-il.

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Du côté de l'encadrement, l'optimisme est également de mise. Gacirah Diagne estime que la préparation a été suffisante pour permettre aux jeunes athlètes de réaliser de bons résultats.

Selon elle, les deux représentants du Sénégal ont acquis des compétences grâce à leurs entraînements en club et aux regroupements organisés en amont de la compétition. « Les jeunes athlètes du breaking ont rejoint la délégation sénégalaise, forts des compétences acquises lors de leurs séances d'entraînement en club ainsi que lors des regroupements organisés par le CNP de danse sportive », souligne la présidente de ce comité, également à la tête de l'association « Kaay Fecc ».

S'appuyant sur les stages de perfectionnement et les différentes compétitions auxquelles ont participé les athlètes, elle estime que les deux représentants sénégalais sont conscients de l'importance de l'événement.

« Ces Jeux sont historiques. Ils en sont bien conscients. Ils anticipent l'arrivée des autres nations pour partager ce moment attendu de haute compétition, empli de valeurs sportives et, au-delà, de découverte, de fraternité, de progrès et d'espoir », indique-t-elle.

L'ancienne conseillère culturelle au ministère de la Culture mise également sur l'héritage des Joj pour renforcer la politique sportive nationale.

« Les infrastructures et les compétences acquises à l'occasion de cet événement doivent contribuer au développement durable du sport sénégalais. Nous sommes convaincus que l'impact des Jeux contribuera à améliorer la politique sportive du Sénégal. L'héritage en infrastructures et en savoir-faire est un atout majeur. À nous tous d'en exploiter tout le potentiel », espère-t-elle.

Enfin, Gacirah Diagne appelle le public à soutenir les représentants sénégalais lors des épreuves de breaking, prévues les 12 et 13 novembre prochains.

« Nous souhaitons à toutes les parties impliquées dans les Joj Dakar 2026 un excellent événement et une totale réussite. Nous invitons le grand public à venir nombreux assister, les 12 et 13 novembre prochains, à la présélection et à la finale de la compétition de breaking, qui se dérouleront autour du complexe Tour de l'oeuf, au Point E », souhaite-t-elle.