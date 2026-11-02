Afrique de l'Ouest: Un engagement pour faire émerger des champions économiques

À la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), Khady Evelyne Denise Ndiaye est chargée du secteur privé. Un poste qui lui permet de transmettre sans relâche sa passion pour l'économie et de concrétiser son engagement en faveur de l'émergence de champions économiques dans la zone. Une ambition au service de l'impact, de l'intégration régionale et du développement économique et social.

Au milieu d'un auditoire composé majoritairement de journalistes, Khady Evelyne Denise Ndiaye déroule son exposé, micro à la main. Son regard, porté vers l'écran de projection, accompagne un visage rayonnant au teint caramel. Le ton est modulé, le débit maîtrisé. Avec fluidité, elle présente la politique d'accompagnement du secteur privé mise en oeuvre par la Commission de l'Uemoa.

Cette aisance témoigne d'une solide formation économique, construite au fil de son parcours universitaire. « Après des études à l'Université Toulouse 1 Capitole, je me suis spécialisée en intelligence économique, avec un master 2 dans ce domaine. J'ai ensuite complété cette formation par un master 2 en développement et financement du secteur privé, délivré par l'Université d'Auvergne-Clermont-Ferrand », explique-t-elle.

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Au terme de ce cursus, la jeune femme entame sa carrière professionnelle en France, à l'Agence régionale de développement économique du Limousin, où elle travaille dans les domaines de la veille et de l'intelligence économiques.

Déterminée à gravir les échelons, elle rejoint la Commission de l'Uemoa en février 2010, en qualité de jeune professionnelle, dans le cadre d'un programme de trois ans dont elle sort major de sa promotion.

Cette expérience, souligne-t-elle, s'avère particulièrement structurante. Elle lui permet de découvrir l'institution sous plusieurs angles : la surveillance multilatérale des économies de l'Union, le développement du secteur privé, puis la coopération et la mobilisation des ressources.

« À l'issue du programme, j'ai poursuivi mon parcours au sein de la Commission comme économiste chargée de veille stratégique. J'ai ensuite été chargée du secteur privé, puis cheffe de la Division de la promotion du secteur privé, devenue Division de l'amélioration du climat des affaires, avant d'être nommée directrice du secteur privé en janvier 2019 », retrace Khady Evelyne Denise Ndiaye.

« Il m'est difficile d'en retenir une seule. Mon arrivée à la Commission de l'Uemoa a évidemment constitué un tournant. Plusieurs expériences m'ont marquée, mais trois me viennent particulièrement à l'esprit, pour des raisons très différentes », confie-t-elle, avec un sourire qui ne la quitte presque jamais.

La première est l'initiative « Investir dans l'Uemoa », notamment la Conférence internationale des investisseurs organisée à Dubaï en 2014. Khady Evelyne Denise Ndiaye a pris une part active à la préparation de cette initiative, qui visait à mieux faire connaître le potentiel économique de l'Union et à mettre en relation des projets structurants des États membres avec des investisseurs internationaux.

« Cette expérience m'a confortée dans une conviction : notre région regorge d'opportunités ; encore faut-il savoir les structurer, les rendre visibles et les porter auprès des bons partenaires », soutient la directrice du secteur privé à la Commission de l'Uemoa.

Autre temps fort de son parcours : l'initiative Tremplin Startup Uemoa, à laquelle elle est particulièrement attachée en raison de son potentiel d'impact.

« Je suis particulièrement attachée à ce programme. Là, nous sommes au plus près des entrepreneurs, de leurs idées, de leurs ambitions, mais aussi de leurs difficultés. Voir de jeunes entreprises repérées, accompagnées, mises en lumière et soutenues est extrêmement gratifiant. Cela donne un visage très concret à notre action en faveur du secteur privé », relève-t-elle.

L'Uemoa, une expérience marquante

Au fil de son parcours au service de la « maison communautaire », cette cadre sénégalaise retient également la présidence de la Mutuelle du personnel des organes de l'Uemoa, qu'elle a exercée pendant cinq ans.

Une responsabilité qui lui a permis d'appréhender une autre dimension du leadership. « Elle m'a beaucoup appris sur le leadership, mais surtout sur l'humain. Être responsable d'une mutuelle, c'est être confrontée aux préoccupations très concrètes des personnes, devoir écouter, arbitrer, rassembler et parfois prendre des décisions difficiles. Cela m'a appris qu'on ne dirige véritablement qu'en restant à l'écoute des autres », estime-t-elle.

À la Commission de l'Uemoa, la Direction du secteur privé occupe une place stratégique. Elle contribue à créer les conditions d'émergence d'entreprises régionales fortes, compétitives et créatrices d'emplois et de valeur ajoutée.

Pour Khady Evelyne Denise Ndiaye, cette responsabilité lui a surtout appris qu'occuper un poste de direction n'est pas un aboutissement, mais une exigence supplémentaire de résultats et d'exemplarité.

Forte de cette conviction, elle entend maintenir le cap, notamment à travers la mise en oeuvre des différentes stratégies adoptées par l'institution.

« Nous avons désormais un cap clairement défini avec la Stratégie de développement du secteur privé 2026-2030 et la Stratégie de promotion du dialogue public-privé, adoptées en mars 2026. L'ambition est de faire du secteur privé de l'Uemoa l'un des plus compétitifs d'Afrique, source de prospérité et de croissance inclusive », détaille-t-elle.

Selon elle, les priorités portent notamment sur l'amélioration de la productivité des entreprises, leur accès au financement, le renforcement du cadre juridique et institutionnel, ainsi que l'accès à des infrastructures économiques et à des services plus performants.

Derrière ces axes se dessine une conviction centrale : aider les entreprises de l'Union à changer d'échelle. Cela suppose de mieux accompagner les Pme, de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat, de diversifier les instruments de financement, de réduire le coût des facteurs de production et de poursuivre l'amélioration du climat des affaires.

« Nous devons également transformer davantage nos matières premières », insiste la directrice du secteur privé à la Commission de l'Uemoa. Une manière de rappeler que la compétitivité régionale passe aussi par une plus grande capacité à créer de la valeur sur place.

Loin des dossiers économiques et des impératifs institutionnels, Khady Evelyne Denise Ndiaye cultive d'autres centres d'intérêt. Elle aime voyager, découvrir de nouveaux univers, lire et, surtout, créer.

« J'ai également un véritable intérêt pour l'entrepreneuriat, l'innovation et la créativité », révèle-t-elle.

Parmi ses passions, les senteurs occupent une place particulière. « J'ai toujours eu une sensibilité particulière pour les senteurs, les belles matières et tout ce qui touche à l'univers olfactif », confie-t-elle.

C'est de cet intérêt qu'est née, récemment, une initiative personnelle autour des huiles parfumées d'intention.

L'attrait des bonnes senteurs

L'univers est certes éloigné de son quotidien professionnel, mais il lui offre un autre espace d'expression. Elle y explore une facette plus créative et intuitive de sa personnalité, avec le plaisir de partir d'une idée et de la transformer progressivement en quelque chose de concret.

« Et finalement, même dans mes loisirs, je retrouve probablement quelque chose qui me caractérise : j'aime imaginer, construire et donner vie à des projets. À côté de cela, je reste très attachée aux moments simples, à la famille, aux proches et à ces instants de calme qui permettent de se recentrer », confie-t-elle.

Après plusieurs années de carrière et des responsabilités croissantes, son principal défi est désormais de continuer à évoluer sans perdre son équilibre.

« Après plusieurs années de responsabilités croissantes, on comprend que l'enjeu n'est plus seulement de progresser professionnellement. Il faut continuer à apprendre, rester exigeante avec soi-même, préserver sa capacité d'innovation, mais également trouver du temps pour sa religion, sa famille, pour soi et pour ce qui donne du sens à sa vie », explique Khady Evelyne Denise Ndiaye.

Au-delà des fonctions et des responsabilités, se dessine ainsi une même ligne de conduite : continuer à apprendre, à créer et à servir, sans jamais perdre de vue l'essentiel. Une quête d'excellence et d'impact qui, chez elle, se nourrit autant de l'ambition professionnelle que de l'équilibre personnel.