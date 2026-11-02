Sénégal: Les chrétiens célèbrent la mémoire de tous les saints

1 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Ce dimanche 1er novembre, les fidèles chrétiens célèbrent la Toussaint, une fête dédiée à l'ensemble des saints de l'Église. À cette occasion, ils rendent hommage, à travers la prière, aux hommes et aux femmes qui, durant leur vie terrestre, ont témoigné de Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur.

Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Elle constitue un moment de recueillement, mais aussi de rappel de la vocation de chaque chrétien à la sainteté. Il s'agit de garder vivante la mémoire de ceux qui, selon la foi chrétienne, se trouvent désormais auprès de Dieu et continuent d'incarner des modèles de foi et de dévouement.

Selon les évangélistes, célébrer la Toussaint, c'est « lever nos esprits, nos cœurs vers le ciel pour contempler cette foule de ceux qui sont devant Dieu, partageant le bonheur éternel, mêlant leurs voix à celles des disparus et chantant avec les anges ».

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À travers les prières et les méditations, les fidèles se souviennent ainsi des serviteurs de Dieu, dans la conviction que leur témoignage demeure vivant. La célébration est également l'occasion de méditer sur les mystères glorieux et de renouveler son attachement à Dieu, considéré comme le bien suprême qui renferme tous les autres.

Au-delà de l'hommage rendu aux saints, cette fête invite chaque chrétien à s'engager sur le chemin de la sainteté. Elle rappelle que celle-ci n'est pas uniquement une perspective pour l'au-delà, mais qu'elle peut se construire dès la vie terrestre, à travers les actes, les choix et l'amour du prochain.

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