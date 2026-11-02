Sénégal: Eden Kazoum, seule contre les meilleures

Qualifiée lors du World Jumping Challenge en mai 2025, alors qu'elle n'avait que 13 ans, Eden Kazoum a obtenu son certificat de capacité de la Fédération équestre internationale (Fei). Ce résultat, acquis sur Ursuline Blue avec quatre points de pénalité en 58"16, lui a permis de décrocher sa qualification olympique et d'offrir au Sénégal un quota dans la discipline.

La jeune cavalière a confirmé son potentiel en remportant le titre de championne du Sénégal junior 2025 au Poney Club de Hann. Elle y a réalisé quatre manches sans aucun point de pénalité, une performance rare dans cette catégorie. Membre du groupe de performance des Joj aux côtés de Marwa Souchi Nachit, Imane Mbaye et El Hadj Ibrahima Samba, Eden a également brillé en janvier 2026 en s'imposant au Grand Prix du Cso des Écuries Hann Marinas, en Nationale 2.

Après la clôture de la saison équestre, elle a poursuivi sa préparation en France et en Europe, auprès de son père, Mohamed Kazoun, dit Hamoudy. Elle y a participé à des concours de saut internationaux (Csi) et à des concours de saut d'obstacles (Cso), afin d'affiner son niveau avant le rendez-vous olympique. Cette expérience internationale constitue un atout majeur pour la jeune cavalière. Elle lui permet de se confronter à des parcours plus exigeants, de renforcer sa connexion avec sa monture et d'aborder les Joj avec davantage de sérénité.

Pour une discipline qui exige précision, concentration et complicité avec le cheval, cette préparation représente un véritable investissement dans son avenir sportif. En septembre 2026, elle a rejoint Le Caire, en Égypte, pour un stage avec les six athlètes africains qualifiés pour les Joj. Une préparation essentielle pour aborder, dans les meilleures conditions, cette première édition olympique de la jeunesse sur le continent africain.

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Les épreuves de saut d'obstacles se tiendront du 4 au 6 novembre au Centre équestre de Diamniadio. Eden Kazoum y évoluera sur Ursuline Blue, son cheval de confiance. Elle espère faire vibrer le public sénégalais et défendre dignement les couleurs du pays à domicile.

Unique représentante sénégalaise en équitation et l'une des six seules Africaines engagées dans la discipline, la jeune cavalière relève un double défi : réussir une belle performance sportive et ouvrir la voie à une nouvelle génération de cavaliers et de cavalières sénégalais.