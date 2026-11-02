Afrique: JOJ Dakar 2026 - Une cérémonie d'ouverture haute en couleurs, Madagascar au rendez-vous

La flamme olympique brûle pour la première fois sur le sol africain. Samedi soir, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026 a donné le coup d'envoi d'un événement historique. Madagascar y figure en bonne place : Océane Rakotonanahary et Bryan Minoharintsoa Tokiniaina ont conduit la délégation nationale, engagée dans six disciplines, dont le rugby féminin pour la première fois.

La flamme olympique brûle désormais sur le sol africain. Samedi soir, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse a officiellement lancé la quatrième édition de l'événement et, surtout, le premier rendez-vous olympique jamais organisé sur le continent. Madagascar y figure en bonne place. Sous le titre « The Rise of Sitoé », le spectacle a emmené le public dans un voyage entre passé, présent et avenir. Alkebulan, figure de l'Afrique ancestrale, Keb, symbole du présent, et Sitoé, jeune porteuse d'espoir, ont incarné la transmission.

Plus de mille artistes et près de 360 danseurs ont donné vie à une chorégraphie dessinant la carte du continent. La lutte sénégalaise, le « làmb », a aussi tenu sa place. Sur scène, Kiné Lam, Baaba Maal et Kya Loum ont porté la tradition, tandis que Daara J Family, Defmaa Maadef, Dip Doundou Guiss et Souleymane Faye ont fait résonner le hip-hop contemporain. Khaby Lame a fait une apparition pour dévoiler une peinture réalisée en direct. Amadou Dia Ba, unique médaillé olympique sénégalais, Saly Sarr et Yves Bourhis ont achevé le relais de la flamme, allumée ensuite par deux jeunes athlètes sénégalais.

Kirsty Coventry, présidente du CIO, a qualifié le moment d'historique. « Le premier événement sportif olympique organisé sur le sol africain. Nous y sommes », a-t-elle déclaré, s'adressant aux près de 2 700 athlètes de 14 à 17 ans : « Vous allez vivre des moments inoubliables. » Mamadou Diagna Ndiaye, président du comité d'organisation, a souligné que l'Afrique n'était plus en marge : « Elle en devient le coeur ».

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Pour Madagascar, ces Jeux marquent une première participation collective ambitieuse. La délégation nationale, engagée dans six disciplines, a défilé derrière ses porte-drapeaux Océane Rakotonanahary et Bryan Minoharintsoa Tokiniaina, qui ont eu l'honneur de conduire les couleurs malgaches lors de la cérémonie d'ouverture. Parmi les athlètes retenus figurent également Tina Andriantahina en tennis de table, Francia Nomenjanahary Randriatiana en lutte de plage, la sprinteuse Jauslin Anjara Laura sur 200 m, ainsi que le nageur Tendry Rakotobe. En rugby, douze joueuses défendront le drapeau national, une première pour Madagascar dans une discipline collective aux JOJ.

Reportés de quatre ans à cause de la pandémie après leur attribution en 2018, ces Jeux s'ouvrent dans l'esprit de la « teranga ». Pendant deux semaines, de nouvelles amitiés et de nouveaux champions naîtront. La compétition peut commencer, et les espoirs malgaches aussi.