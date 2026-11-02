Madagascar/Sénégal: Tendry éliminé d'entrée en 100 m papillon, Gracia s'incline deux fois en tennis de table

Les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 entrent dans le vif du sujet pour la délégation malgache. Après la cérémonie d'ouverture, plusieurs athlètes ont déjà pris le départ de leurs épreuves. En natation, au Centre aquatique de la Tour de l'OEuf, Tendry Rakotobe a été le premier Malgache à entrer en compétition. Dimanche, il a terminé quatrième de la 3e série du 100 m papillon en 58,06.

Seuls les huit meilleurs temps des quatre séries accédaient à la finale. Il reviendra le 4 novembre sur 50 m papillon (4e série), puis le 5 novembre sur 50 m dos (5e série). Océane Rakotonanahary, de son côté, s'aligne ce lundi sur 100 m nage libre (6e série). Elle poursuivra le 3 novembre sur 100 m brasse (4e série) et terminera le 5 novembre sur 50 m brasse (3e série).

En tennis de table, Tina « Gracia » Andriantahina a débuté dans le groupe 4 du simple dames au Dakar Expo Center. Elle s'est inclinée d'entrée face à la Portoricaine Valentina Davila en trois sets (11-5, 11-9, 11-5), avant de concéder une deuxième défaite face à la Thaïlandaise Kulapassr Vijitviriyagul sur le score de 0-3 (11-3, 11-2, 11-3).

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En rugby à 7 féminin, les Ladies Makis 7's ouvrent le bal ce lundi. Placées dans le groupe B aux côtés des États-Unis, de l'Espagne et de la Tchéquie, elles affronteront d'abord les Américaines à 15h 36, puis l'Espagne à 18h10 au Complexe Iba Mar Diop Stadium. Mardi, elles clôtureront la phase de groupes face à la Tchéquie. Les deux premières de chaque poule (le groupe A réunissant le Kenya, la Chine, l'Australie et le Sénégal) se qualifieront pour les demi-finales. En cas d'échec, les Malgaches disputeront les matches de classement 5-8 le 3 novembre.

En judo, Bryan Minoharintsoa Tokiniaina (-100 kg) montera sur le tatami le 3 novembre en huitièmes de finale face au Népalais Shubhanan Timalsina, toujours au Dakar Expo Center. En lutte de plage, Francia Nomenjanahary Randriatiana évoluera le 8 novembre dans la catégorie des 45 kg filles à Saly Plage Ouest. Elle poursuit actuellement son camp d'entraînement.

Enfin, en athlétisme, la sprinteuse Jauslin Anjara Laura clôturera le parcours malgache le 10 novembre sur 200 m au Complexe Iba Mar Diop Stadium. Toutes les concurrentes entreront directement en demi-finales. Le programme s'annonce dense. Les Malgaches vont désormais chercher à concrétiser leurs ambitions sur le sol sénégalais.