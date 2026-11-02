Madagascar: Tennis / ITF Masters Tour 700 - Rija Rajaobelina s'offre un deuxième titre consécutif à Gandia

Le capitaine de l'équipe nationale de Coupe Davis, Rija Rajaobelina, a remporté le tournoi ITF Masters Tour 700 de Gandia (Espagne). C'est son deuxième sacre d'affilée, une semaine après celui de Budapest. À 54 ans, le Malgache continue d'impressionner sur le circuit international des M50.

En quart de finale, il a balayé le numéro 1 finlandais, ancien 10e mondial chez les M40, sur le score sans appel de 6/0 6/0. En demi-finale, même scénario face à l'Anglais Terry Coles, alors 95e mondial et 4e Britannique de la catégorie : une nouvelle victoire 6/0 6/0. En finale, Rija s'est imposé 6/4 6/2 face au Français Yohann Ponchet.

Ces performances devraient lui permettre d'entrer dans le top 50 mondial de sa catégorie. Les vacances de la Toussaint auront ainsi été particulièrement rentables. Petit à petit, Rija se rapproche de ses objectifs, même s'il rappelle qu'ils restent entre les mains du Tout-Puissant. « Au-delà des victoires, nous sommes surtout reconnaissants de pouvoir vivre ces beaux moments, d'avoir la santé et de continuer à partager cette passion qui nous anime depuis tant d'années », a-t-il souligné.

Son ambition est claire

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« Mon objectif est avant tout de construire une feuille de route jusqu'aux Championnats du monde. Je vais organiser ma participation aux différents tournois en essayant de trouver le bon équilibre, avec des objectifs intermédiaires à atteindre. Mais l'essentiel sera d'arriver aux Championnats du monde en pleine forme et au meilleur de mon niveau. J'aime me fixer des objectifs. Cela me permet de rester motivé, alerte et exigeant envers moi-même. Et puis, continuer à vivre la compétition de l'intérieur, à un certain niveau, est aussi extrêmement enrichissant pour mon rôle de coach et de capitaine de Coupe Davis. Cela me permet de rester connecté aux réalités du jeu, aux exigences de la performance, mais aussi aux émotions que vivent les joueurs que j'accompagne. »

Après Budapest, où il avait battu un Français membre de l'équipe nationale en trois sets (6/4 2/6 6/3), Rija a enchaîné malgré une blessure aux ischio-jambiers. À Gandia, après un forfait au premier tour, il avait déjà écarté le champion d'Espagne M50 en titre et 52e mondial, Manuel Ángel Sala Martín de Ruedas (6/3 6/1), avant ses larges succès en quarts et en demies, puis la finale contre Ponchet. Ce deuxième titre consécutif confirme la belle dynamique engagée ces derniers mois par le Malgache sur le circuit ITF Masters.