Madagascar: Foire Art Mode - Le Vita Malagasy mis en valeur

2 Novembre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

« Valoriser, innover, commercialiser et développer l'artisanat malagasy », telle est la devise tonifiante de la quatrième édition de la Foire Art Mode, organisée du 28 au 31 octobre par la Direction régionale du Tourisme et de l'Artisanat de la DIANA. Une initiative favorisant les échanges et la valorisation du savoir-faire local, dans un contexte économique où la promotion des produits nationaux constitue plus que jamais un enjeu de développement.

L'artisanat malagasy ne se résume guère à ces objets exposés sur des étals, que l'on prend en main pour les contempler, puis reposer gentiment à leur place sans fouiller dans son portefeuille. Du travail du raphia à la vannerie, en passant par la broderie et la sculpture, la Foire Art Mode donne un sens aux talents en quête d'une meilleure visibilité commerciale. En effet, la Direction régionale du Tourisme et de l'Artisanat poursuit ainsi une mission essentielle, notamment celle de rapprocher les artisans des consommateurs et d'offrir aux créateurs un espace où leurs réalisations peuvent rencontrer leur public. La Foire Art Mode est une vitrine !

Consommer local. Dans une conjoncture difficile pour de nombreux ménages et opérateurs économiques à Madagascar, en particulier dans le Nord, soutenir l'artisanat local relève aussi d'une prise de conscience collective. Acheter un produit fabriqué à Madagascar, c'est tout d'abord contribuer au maintien d'une activité génératrice de revenus et encourager les artisans-artistes à poursuivre leur profession. Le consommateur a, bien évidemment, un rôle à jouer.

Outre le prix, la qualité, la durabilité et l'originalité méritent d'entrer dans les critères de choix. Le produit importé ne signifie en aucun cas la modernité, pas plus que le produit local ne doit être cantonné à l'artisanat traditionnel. Les créateurs malagasy peuvent conjuguer héritage et innovation pour répondre aux goûts contemporains sans renoncer à leur identité.

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Du savoir-faire au marché. La devise de la foire trace une progression logique. Valoriser suppose de reconnaître le travail des artisans. Innover invite à renouveler les formes, les matières et les usages. Commercialiser exige de développer des débouchés, d'améliorer la présentation des produits et de faciliter l'accès à la clientèle. Développer, enfin, implique un accompagnement durable.

Le défi consiste à transformer l'intérêt suscité pendant la foire en commandes régulières et en perspectives professionnelles. La Foire Art Mode rappelle ainsi que le développement ne dépend pas uniquement des grandes infrastructures ou des investissements extérieurs. Il peut aussi prendre racine dans un atelier, entre les mains d'un artisan, dans une idée devenue objet.

Le Vita Malagasy mérite davantage qu'un regard admiratif le temps d'une exposition. Il a besoin de consommateurs, de débouchés et d'une reconnaissance économique durable.

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