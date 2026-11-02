Madagascar: Le sport malgache en deuil - Ravalitera Rafolomanantsiatosika n'est plus !

Consternation dans le monde du sport à l'annonce du décès de Ravalitera Rafolomanantsiatosika, un très grand homme connu dans le tennis et le volley-ball. Ces deux disciplines lui ont ouvert une voie royale, le menant au poste de directeur technique national du tennis. Ravaly, comme on aime l'appeler, a formé des générations de tennismen sur les courts d'Ankatso.

Il a même réussi à former des entraîneurs. Mais avant ce parcours élogieux, Ravalitera était un joueur d'exception, surtout connu pour son coup déstabilisant, comme le service à la cuillère. Un talent qui ne lui est pas monté à la tête, car il a toujours su rester humble et modeste. Un héritage qu'il a transmis à sa fille championne, Aina Rafolo, qui est parvenue à se rendre aux États-Unis.

Autant dire que Ravaly avait aussi un autre talent : il a pratiqué le volley-ball avec bonheur. Une superbe détente verticale lui a permis de dominer ses adversaires. Bref, c'est un grand homme qui nous quitte après avoir consacré toute sa vie au sport, et ce, depuis ses années à l'Université d'Ankatso, dans la filière Éducation physique et sportive de l'École normale supérieure. Après avoir tout donné, il peut aujourd'hui reposer en paix.