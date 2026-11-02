Madagascar: Jiu-jitsu - Checkmat domine l'Invictador II avec 44 médailles

Le gymnase couvert d'Ankorondrano était en effervescence ce samedi, lors de la deuxième édition de l'Invictador, compétition de jiu-jitsu brésilien. Organisé par le club Checkmat, l'événement a réuni près de 120 combattants issus de sept clubs, à savoir Checkmat, Southside, Guerreros, Combat Club 101, Attila, Jits Vibes et BJJ Esca. Répartis dans 42 catégories, les participants ont offert un spectacle de qualité à un public venu nombreux soutenir les athlètes.

Sur les tapis, le club organisateur n'a laissé que peu de place à la concurrence. Checkmat a terminé en tête du classement général avec une impressionnante récolte de 44 médailles, dont 24 en or, 14 en argent et 6 en bronze. Southside s'est classé deuxième avec 11 médailles (5 en or, 5 en argent et 1 en bronze), tandis que Guerreros complète le podium avec également 11 breloques (4 en or, 5 en argent et 2 en bronze). Au-delà des résultats, cette compétition constituait surtout une étape importante dans la préparation des athlètes malgaches appelés à défendre les couleurs nationales aux Championnats du monde d'Abu Dhabi dans les prochains jours.

« Nous avons atteint nos objectifs. Environ 400 personnes ont accompagné les compétiteurs tout au long de la journée. Cette compétition a permis à nos athlètes de se préparer dans de bonnes conditions avant les Mondiaux. Les retours sont très positifs, aussi bien de la part des combattants, du public que de nos partenaires. Nous avons même déjà obtenu l'engagement de nouveaux partenaires pour la prochaine édition », s'est réjoui Laza Randriamifidimanana, président du club Checkmat. Le dirigeant a également adressé ses remerciements au TCM pour son soutien à travers la fourniture des trophées et des médailles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant les Mondiaux, il se montre optimiste. « Près de 90% de la délégation est désormais confirmée. Certains athlètes recherchent encore des financements, mais nous les accompagnons au mieux. Nous espérons également un appui du ministère. Une chose est sûre : nos athlètes sont prêts et nous sommes convaincus qu'ils peuvent réaliser de belles performances à Abu Dhabi », a-t-il conclu. Si les combattants ont enflammé les tatamis tout au long de la journée, Reko a, lui aussi, fait vibrer le gymnase couvert d'Ankorondrano grâce à une prestation live très appréciée des spectateurs.