Madagascar: Run - Rivo Aina bat le record de Madagascar en 8'71

La quatrième manche du Championnat de Madagascar des Runs a livré son verdict ce dimanche à la Base aéronavale 213 d'Arivonimamo. Attendue comme l'un des rendez-vous les plus relevés de la saison, l'épreuve a connu plusieurs rebondissements majeurs, entre forfaits de dernière minute et records nationaux.

Le premier coup de tonnerre est venu du camp de Jaytaxx. Au volant de son impressionnante Evo E30 Fosa Energy, le pilote a été contraint de déclarer forfait. Après 72 heures de combat intensif, c'est finalement à 1 heure du matin, sur la piste, qu'une pièce de performance spécialement commandée aux États-Unis a cassé, mettant un terme brutal à ses espoirs.

« 72 heures de combat... mais on rend les armes. On a tout donné, jusqu'à la dernière minute ! [...] Désolé à tous nos fans et supporters ! On aurait tellement aimé être au départ avec vous pour signer notre nouveau record ! Un immense merci à FOSA Energy pour son soutien et à toute mon équipe MBrothers, qui n'a rien lâché ! Rendez-vous en décembre », a déclaré Jaytaxx.

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De son côté, Nouroudine Mamodaly n'a pas non plus pu concourir. La célèbre Volkswagen Polo de Don Octane, très attendue après les essais, a connu une casse de plateau. Le pilote a finalement pris le volant de sa 205 T16, sans toutefois pouvoir jouer les premiers rôles comme prévu. Le grand gagnant de la journée est Rivo Aina Randrianarivo (R111). Au volant de l'Audi TT, ancienne monture de Nouroudine, il a signé un nouveau record de Madagascar en 8"71.

Un chronométrage exceptionnel qui marque un retour en force très réussi pour le pilote, longtemps attendu sur le plateau. En parallèle, côté moto, Hasina, alias Légende, a également inscrit son nom au tableau d'honneur en établissant un nouveau record national en 9"90 sur 402 mètres. Malgré l'absence de plusieurs favoris, cette quatrième manche restera dans les mémoires grâce aux records établis et à l'intensité du spectacle. Rendez-vous désormais en décembre pour la suite du championnat, où plusieurs comptes restent à régler.