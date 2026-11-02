Afrique: Boxe - Maurice repart avec deux médailles

La délégation mauricienne a décroché deux médailles aux Championnats d'Afrique élites de boxe, disputés à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Merven Clair a obtenu l'argent chez les moins de 71 kg, tandis que Chloé Gabriel s'est adjugé le bronze dans la catégorie des moins de 54 kg. Un bilan encourageant sur le plan sportif, même si plusieurs décisions arbitrales controversées ont marqué le parcours des représentants mauriciens.

Merven Clair est passé tout près d'un nouveau sacre continental. Opposé samedi au Congolais Joseph Yenge Disasui, devant le public du gymnase du Stade des Martyrs, le Rodriguais n'est pas parvenu à franchir la dernière marche.

Cette défaite ne doit toutefois pas occulter le parcours réalisé par Clair. Quelques mois après avoir décroché le bronze aux Jeux du Commonwealth de Glasgow, le boxeur mauricien a une nouvelle fois démontré sa capacité à rivaliser avec les meilleurs pugilistes africains.

Bronze amer pour Gabriel

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son entrée en compétition avait été particulièrement disputée. En quarts de finale, il avait dû batailler pour venir à bout du Camerounais Crépin Koloko Yantou (3-2). Il avait ensuite élevé son niveau en demi-finale, dominant nettement le Congolais de Brazzaville Ngalekani Soireze Miere sur une décision unanime des juges (5-0). Cette victoire lui avait ouvert les portes de la finale et garanti au minimum l'argent.

Chez les dames, Chloé Gabriel a également trouvé sa place sur le podium continental. La Mauricienne avait assuré une médaille en dominant la Burundaise Liliane Nshimirimana en quarts de finale, avant de connaître une immense désillusion au tour suivant.

Opposée à la Zambienne Catherine Mwape, Gabriel avait initialement été déclarée victorieuse. Mais une révision du verdict allait complètement changer la situation. Après réexamen, les juges accordaient finalement la victoire à son adversaire (4-3), privant la Mauricienne d'une place en finale.

Ce retournement de situation n'était pas un cas isolé dans le camp mauricien. Ziggy Agathe avait également été éliminé après une révision de décision, tandis que Fabrice Valérie avait connu un imbroglio autour de l'annonce du résultat de son combat. Des épisodes qui ont suscité de nombreuses interrogations sur l'arbitrage et l'organisation de ces championnats.