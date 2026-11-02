Algérie: Le président de la République préside une cérémonie au Cercle national de l'Armée

ALGER — Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche au Cercle national de l'Armée à Béni Messous (Alger), une cérémonie en l'honneur de hauts cadres de l'Armée nationale populaire (ANP) en activité et à la retraite, à l'occasion du 72e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"A l'occasion de la commémoration du 72ème anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, monsieur le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a présidé, dans la soirée du dimanche 1er novembre 2026, au Cercle national de l'Armée de Béni Messous, une cérémonie en l'honneur de hauts cadres de l'Armée nationale populaire en activité et à la retraite, en présence de hauts responsables de l'Etat", précise le communiqué.

Le président de la République a été accueilli, à l'entrée du Cercle national de l'Armée, par Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire.

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Ont pris part à cette cérémonie, qui s'inscrit dans le cadre "des grandes traditions de l'Armée nationale populaire visant à valoriser les étapes phares de notre glorieuse histoire et à rendre hommage à nos vaillants Chouhada", le président du Conseil de la nation, la présidente de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, la présidente de la Cour constitutionnelle, les membres du Gouvernement, ainsi que le Général de Corps d'Armée, Commandant des forces terrestres, le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces, les Commandants de la Gendarmerie nationale et de la Garde Républicaine, le Directeur de cabinet auprès du ministère de la Défense nationale, le Commandant de la 1ère Région militaire, les Chefs de départements, les Directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire, aux côtés de hauts cadres de l'Etat, des personnalités nationales et des Moudjahidine.

A l'entame, l'assistance a écouté l'hymne national interprété par une troupe musicale de la Garde Républicaine. Ensuite, l'assistance a suivi un film documentaire intitulé : "Le premier novembre symbole de l'unité et doctrine de fidélité", produit par la Direction de l'information et de la communication de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire, "mettant en lumière l'épopée du déclenchement de notre Glorieuse Révolution de libération, à laquelle le peuple algérien a directement adhéré.

Le film retrace également le parcours d'édification et de construction du pays, et illustre les marques de solidarités entre les enfants d'un même peuple, qui ont démontré que leur unité constitue leur rempart infranchissable".

La cérémonie a été clôturée par un spectacle de feux d'artifice, sous le rythme de la musique traditionnelle nationale, conclut le communiqué du MDN.