Algérie: Journées algériennes du cinéma contemporain à El Eulma - Lancement de la compétition avec 30 courts-métrages en lice

SETIF — Le coup d'envoi de la compétition officielle entre 30 courts-métrages produits dans 13 pays a été donné dimanche soir au théâtre régional d'El Eulma (Sétif) au second jour des Journées algériennes du cinéma contemporain.

Les courts-métrages en lice varient entre drame intense, comédie, documentaires inspirants, films sociaux et de fiction, reflétant l'expérience cinématographique de nombreux réalisateurs et acteurs d'Algérie, et de plusieurs autres pays dont la République arabe sahraouie démocratique, la Palestine, le Yémen, Oman, la Jordanie, d'Egypte, la Tunisie, l'Irak, les Pays-Bas, l'Espagne et la Syrie.

Dans le cadre de la première journée de compétition de cet événement culturel organisé à l'initiative de la coopérative culturelle "Khayam Semiramis" d'El Eulma, sous le slogan "Quand l'image parle", ce ne sont pas moins de 10 courts-métrages d'une durée de 8 à 30 minutes qui ont été programmés, parmi lesquels "La victime zéro" du réalisateur algérien Amin Benthamer, "La terre du corbeau" de l'irakien Mohamed Derbedkhani, "Un nouveau chemin" d'Adel Khodir (Egypte) et "A moitié d'âme" du réalisateur tunisien Marouane Trabelsi.

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Un jury spécialisé composé de l'actrice et réalisatrice Nassima Louail (présidente), du réalisateur Chihab Saada, ainsi que du réalisateur et critique Adel Mohsen, évaluera les films en compétition et désignera les gagnants de cet événement artistique en récompensant les meilleures oeuvres complètes et en décernant les trois trophées (or, argent et bronze).

La présidente du jury a déclaré à l'APS que le jury a adopté une méthodologie commune pour évaluer les films, basée sur l'étude des différents éléments artistiques et cinématographiques de l'oeuvre, à partir du titre et du scénario, en passant par le langage cinématographique, la prise de vue, l'éclairage, le jeu d'acteur, le montage, ainsi que les effets visuels et la correction des couleurs.

De son côté, le commissaire de cette manifestation artistique, Amine Bouzerara, a rappelé que cet événement culturel, organisé dans le cadre de commémoration du 72e anniversaire de la Révolution de libération, est "un espace de compétition et d'échange d'expériences entre créateurs et professionnels du domaine cinématographique, en plus de constituer une opportunité de découverte de jeunes talents qu'il s'agira d'encourager".

Les journées algériennes du cinéma contemporain, qui se poursuivront jusqu'au 4 novembre, donneront également lieu, en parallèle, des projections de quatre longs métrages algériens : "168 mètres/Algiers" de Chakib Taleb Bendiab, "Hadda" d'Ahmed Riad, "Halim Erraâd" de Mohamed Benabdallah et "Tayara Safra" (l'avion jaune) de Hadjer Sebata.