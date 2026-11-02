Algérie: Le ministère de la Jeunesse organise une conférence nationale sur 'La jeunesse et la mémoire'

1 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Jeunesse a organisé, dimanche à Alger, une conférence nationale sur "La jeunesse et la mémoire", dans le cadre du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale.

Organisée au Pôle scientifique et technologique Chahid Abdelhafid-Ihaddaden de Sidi Abdellah (Alger), sous le thème: "De la génération d'hier à la génération d'aujourd'hui: renforcement de la cohésion et de la solidarité nationale", cette manifestation s'est déroulée sous la supervision du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, avec la participation de la moudjahida Houria Toubal et du moudjahid Messaoud Touati, en présence de plusieurs personnalités nationales et de jeunes de différentes wilayas.

A cette occasion, M. Hidaoui a souligné "la place importante qu'occupent les jeunes dans l'Algérie nouvelle", d'où la nécessité de leur permettre de "jouer un rôle actif dans les différents domaines et d'en faire des partenaires dans le processus de développement national".

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"La formation d'une jeunesse consciente, engagée et disciplinée, capable de contribuer à la protection du pays et de relever les différents défis, constitue une nécessité impérieuse", a affirmé le ministre, mettant en avant les efforts déployés ces dernières années visant à "mettre en place un écosystème intégré pour la mobilisation et l'encadrement des jeunes, à travers le CSJ et les différents réseaux de jeunes, ainsi que la réhabilitation des établissements et structures du ministère de la Jeunesse et le lancement de programmes visant à organiser et à orienter les jeunes énergies".

La conférence a été marquée par la distinction des lauréats du Festival national des créateurs de contenu, ainsi que ceux des différents festivals organisés par le ministère de la Jeunesse, consacrés à l'ancrage de la mémoire nationale auprès des jeunes et à la lutte contre les fléaux sociaux.

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