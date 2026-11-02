Algérie: INATEL obtient l'agrément pour l'installation des TPE de classe V

ALGER — L'entreprise INATEL (Industrie algérienne de la téléphonie) a obtenu l'agrément officiel du Groupement d'intérêt économique monétique (GIE Monétique) pour exercer l'activité d'installation des terminaux de paiement électronique (TPE) de Classe V, indique un communiqué de l'entreprise.

Cet agrément vient consacrer les compétences et l'expertise des cadres et des équipes techniques de l'entreprise, tout en renforçant ses capacités à contribuer au développement et à la modernisation des moyens de paiement électronique en Algérie, précise la même source.

Dans ce cadre, la direction des opérations de l'entreprise mobilisera les moyens humains, logistiques et techniques nécessaires pour accélérer le déploiement et la distribution des TPE, en assurant les prestations de livraison, d'installation et de mise en service, ainsi que la formation des commerçants et leur accompagnement dans l'utilisation de ces équipements.

Cette démarche vise à contribuer à la généralisation de l'utilisation des moyens de paiement électronique dans les meilleurs délais, tout en garantissant la qualité et l'efficacité des services, selon le communiqué.

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L'entreprise a affirmé que cet agrément s'inscrit dans le cadre de son engagement à contribuer au processus de transformation numérique nationale, et au développement d'un système de paiement électronique sécurisé, fiable et moderne.

Relevant du groupe "ELEC El-Djazaïr" et ayant son siège dans la wilaya de Tlemcen, INATEL est une entreprise publique opérant dans le domaine des industries électroniques et des solutions numériques.

Elle oeuvre à concevoir des produits spécialisés et à intégrer des solutions technologiques au profit des entreprises, des organismes publics et des grandes infrastructures, en s'appuyant sur l'expertise et les compétences nationales.

L'entreprise a également étendu ses activités aux marchés africains, en signant, en septembre dernier, un accord avec la Coordination permanente du Comité stratégique pour la supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa (CSSPEVK), en République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre d'un consortium regroupant INATEL et les entreprises "PGS Africa" et "DABYAN", pour la mise en oeuvre d'un programme numérique, industriel et technologique intégré, dans le cadre du projet de la nouvelle ville "Kinshasa Kia Mona".

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des efforts de l'entreprise visant à renforcer sa présence sur les marchés africains, après avoir exporté des TPE vers le Nigeria.