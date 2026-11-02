Algérie: Distribution de près de 800 logements toutes formules confondues à Alger

ALGER — Le ministre, wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a présidé, dimanche à Alger, la cérémonie de remise des clés de près de 800 logements, toutes formules confondues, à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale, indique un communiqué de la wilaya d'Alger.

La cérémonie de remise des clés s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), Mohamed El Habib Benboulaïd, du Directeur général de la Banque nationale de l'habitat (BNH), Ahmed Belayat, représentant le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, de membres des deux chambres du Parlement, de membres de la commission de sécurité, du Secrétaire général de la wilaya,

des membres de l'APW, du délégué local du Médiateur de la République, ainsi que de représentants des organisations de la famille révolutionnaire et des Scouts musulmans algériens, aux côtés des bénéficiaires, précise le communiqué.

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L'opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à assurer un logement décent aux citoyens, conformément aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Tarek Belaribi, avait annoncé, samedi, le lancement, à partir de dimanche, de la distribution de 133.780 logements et aides sous diverses formules, à travers les wilayas du pays, à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération nationale.