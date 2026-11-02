Algérie: Sonatrach - Hausse significative des investissements, dynamique de développement soutenue en 2025

ALGER — Le groupe Sonatrach a poursuivi en 2025 ses efforts d'investissement dans diverses activités, lesquels se sont établis à 1.078 milliards de Da (7,9 mds de dollars équivalent), soit +29% par rapport à l'année dernière, indique le groupe dans son rapport pour l'année 2025, marquée par une dynamique soutenue de développement pour le groupe, qui a poursuivi la réalisation de ses objectifs et le déploiement de ses programmes d'investissement, avec résilience et adaptabilité.

Mettant en avant l'effort d'investissement "conséquent" enregistré l'année dernière, Sonatrach précise sur son site web, que "les investissements réalisés en Algérie en 2025 ont atteint 1.078 milliards de DA (7,9 milliards de dollars US équivalent), en progression de 29 % par rapport à 2024".

En dépit d'un environnement international contraignant, le groupe "a su faire preuve de résilience et de capacité d'adaptation, en poursuivant la mise en oeuvre de son plan de développement avec détermination.

Grâce à la mobilisation de l'ensemble de ses ressources et à la maîtrise de ses activités, l'Entreprise a ainsi pu préserver sa dynamique de développement, tout en poursuivant la réalisation de ses objectifs et le déploiement de ses programmes d'investissement", souligne le document.

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Représentant 69 % du budget d'investissement global de Sonatrach, l'activité exploration-production est restée le principal pôle d'investissement et a porté, essentiellement, sur les volets exploration, développement et exploitation des gisements. Cet effort d'investissement a notamment été consacré aux projets de Touggourt, Tinrhert, Rhourde Chegga, TFT Sud et Rhourde El Baguel, ainsi qu'aux projets de maintien de la production, particulièrement le mégaprojet de Boosting Hassi R'Mel - phase III, étape 2, précise la même source.

En plus du développement des capacités de production et la consolidation du potentiel de production, le groupe a également mobilisé des financements dédiés à la modernisation et à la sécurisation de ses infrastructures, selon le rapport annuel.

"Ces investissements visent à renforcer la fiabilité de l'acheminement des hydrocarbures, tant pour la couverture des besoins du marché national que pour honorer les engagements internationaux de l'Entreprise", a-t-onprécisé, ajoutant que des financements pour le développement et à la modernisation des infrastructures de liquéfaction et de séparation ont été aussi consacrés.

Ces financements ont notamment concerné, la construction d'une nouvelle jetée au port de Skikda et la réalisation d'un nouveau bac de stockage de GNL au niveau du complexe GL1K.

Le rapport annuel fait état aussi d'un chiffre d'affaires global de 5.748 milliards de DA, dont 5.230 milliards de DA à l'exportation pour Sonatrach, qui a dégagé un résultat net de 603 milliards de DA en 2025.

D'autre part, Sonatrach a également poursuivi la mise en oeuvre de sa stratégie climatique, à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la valorisation des gaz associés et le renforcement de ses outils de management environnemental.

Des "progrès significatifs" ont notamment été réalisés dans la réduction du torchage, indique le bilan annuel qui relève que le volume global de gaz torchés s'est établi à 2,61 milliards de Sm3, en baisse de 31 % par rapport à 2020.