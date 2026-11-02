Niger: Les dessous du voyage stratégique du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine à Benghazi

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine en mode supersonique s'est rendu le 1er novembre 2026 à Benghazi, dans l'est de la Libye, à la tête d'une délégation comprenant le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Maman Sani Kiaou, ainsi que plusieurs chefs de corps. Il ne s'agit pas d'une simple visite de courtoisie diplomatique. Enjeux d'un déplacement pas comme les autres.

La forte composition militaire de la délégation, conjuguée au timing de la visite [lire notre article d'hier sur le resserrement militaire à la frontière du Niger] confère à ce déplacement une portée stratégique bien supérieure aux relations bilatérales. Ce tête- à- tête entre Ali Mahaman Lamine Zeine et son homologue libyen du gouvernement de l'est, Oussama Hammad revêt une dimension stratégique.

Le premier enjeu de cette visite est la coopération sécuritaire et antiterroriste frontalière. Le Niger et les autorités de l'est libyen partagent une longue frontière saharienne, longtemps minée par la contrebande d'armes, la traite des êtres humains et l'infiltration de groupes extrémistes. Ce voyage vise à reconstruire une confiance mise à mal par l'«affaire de l'échange de prisonniers» : Niamey avait remis un officier du renseignement libyen recherché au gouvernement de Tripoli plutôt qu'aux autorités de l'Est, ce qui avait suscité le courroux de ces dernières. Par ces consultations directes, Niamey entend adresser un message clair au camp Haftar : le Niger demeure un partenaire sécuritaire incontournable dans cette direction.

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La réflexion est plus profonde encore : il s'agit pour le Niger de mener une stratégie d'équilibre sur plusieurs échiquiers. Le gouvernement de Zeine a signé un protocole de coopération stratégique avec Benghazi, tout en ayant effectué en juin dernier une visite à Tripoli, couronnée d'un mémorandum de coopération militaire avec le Gouvernement d'union nationale. Cette «double approche» montre que Niamey refuse de choisir son camp dans la division entre l'Est et l'Ouest libyens, et entend exploiter la concurrence dont il fait l'objet pour maximiser sa marge de négociation et son glacis sécuritaire.

À l'échelle régionale, cette visite s'entrecroise avec deux artères stratégiques. D'une part, le renforcement militaire de Haftar dans le « triangle de Salvador », destiné à contrôler les points de passage de la contrebande et de l'infiltration armée. D'autre part, le projet de gazoduc transsaharien- long d'environ 4 000 km, reliant le Nigeria, le Niger et l'Algérie, dont la mise en service est prévue pour 2030 et dont l'implication d'entreprises russes accentue la complexité géopolitique.

Le Niger, pays de transit, voit la stabilité de ses frontières conditionner directement la sécurité de ce corridor énergétique. En choisissant ce moment pour approfondir la coordination avec les détenteurs du pouvoir militaire à l'Est, le « technicrate chevronné » Mahaman Ali Zein cherche essentiellement à obtenir un environnement sécuritaire prévisible le long du tracé du gazoduc et des zones frontalières.

En définitive, cette visite est un exercice de diplomatie pragmatique

Avec en toile de fond, la coopération militaire en façade, la monnaie d'échange sécuritaire en profondeur. Deux leviers ultra-stratégiques que Niamey entend surveiller, utiliser et contrôler. Dans un contexte de fragmentation de l'architecture sécuritaire sahélienne et d'intervention concurrente de puissances extérieures, le Niger tente de mobiliser ses ressources institutionnelles limitées pour maximiser sa marge de manoeuvre géopolitique.

Reste à savoir si Benghazi saura contenir ses tentations d'instrumentaliser les milices tribales frontalières tout en obtenant du Niger des garanties sécuritaires : c'est ce qui déterminera la portée réelle de cette coordination. Cette visite du premier ministre Mahaman Ali Zein à Benghazi revêt toute la symbolique diplomatico- militaire aux enjeux multiples pour une sécurisation de l'appareil militaire nigerien jusqu'aux confins de ses frontières.