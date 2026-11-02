Soudan: Mosleh Nassar - Le silence face aux attaques contre les centrales électriques au pays risque de banaliser le terrorisme

Le conseiller du Premier ministre, Mosleh Nassar Al-Rashidi, a mis en garde contre la poursuite des attaques visant les centrales électriques au Soudan, estimant que le silence régional et international face à ces actes risquait de banaliser le terrorisme et de menacer la sécurité et la stabilité de nombreux pays.

Dans une déclaration à SUNA, il a affirmé que le Soudan condamnait fermement ces attaques, où qu'elles se produisent.

Selon lui, ces opérations dépassent les capacités des Forces de soutien rapide (FSR) et s'inscrivent dans le cadre d'un vaste plan impliquant des acteurs locaux, notamment la milice et certains courants politiques soudanais isolés se présentant comme des forces civiles.

Il a assuré que le Soudan ne céderait pas face à ces attaques, qui ne feraient que renforcer sa détermination à remporter la guerre.

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Mosleh Nassar a salué la condamnation par l'Égypte des attaques visant les infrastructures et les civils, estimant que cette position témoignait d'une prise de conscience des menaces que représente le terrorisme pour la sécurité et la stabilité régionales.

Il a appelé les forces politiques et les différentes composantes nationales à condamner fermement ces actes afin de renforcer la cohésion sociale.

Enfin, il a estimé que ce silence révélait l'ampleur des pressions internationales exercées contre le Soudan et la protection dont bénéficieraient les auteurs de ces attaques. Il a averti que cette situation ne pourrait perdurer et que le Soudan adopterait une position ferme à cet égard.