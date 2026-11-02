Ecobank Sénégal, premier Spécialiste en Valeurs du Trésor pour la quatrième année consécutive

Pour la quatrième année consécutive, Ecobank Sénégal occupe la première place du classement des Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT) de l’État du Sénégal, publié par UMOA-Titres pour l’exercice 2025. La filiale du groupe panafricain devance CBAO-Groupe Attijariwafa Bank et Bank of Africa Sénégal, confirmant sa régularité sur le marché régional de la dette publique.

Si l’acronyme SVT peut paraître technique, leur fonction est stratégique. Les Spécialistes en Valeurs du Trésor participent aux émissions de titres publics sur le marché primaire et contribuent ensuite à leur circulation entre investisseurs sur le marché secondaire. Ils constituent ainsi l’un des principaux relais des États pour mobiliser des ressources sur le marché financier régional.

Dans un contexte où le Sénégal fait davantage appel à ce marché pour couvrir ses besoins de financement, leur rôle prend une importance particulière.

Une position confortée sur tous les volets

Le classement d’UMOA-Titres, établi avec les Trésors nationaux, repose sur une notation de 100 points : 50 points pour la participation aux adjudications du marché primaire, c’est-à-dire la souscription aux nouvelles émissions de titres publics ; 35 points pour l’animation du marché secondaire, correspondant aux échanges de titres déjà émis entre investisseurs ; et 15 points pour la qualité de la relation avec le Trésor.

Ecobank Sénégal se classe première sur le marché primaire et sur le volet qualitatif, et deuxième, derrière CBAO, sur le marché secondaire.

Cette performance traduit une présence régulière de la banque sur les différents compartiments du marché des titres publics et intervient au moment où le recours du Sénégal au financement régional s’accélère fortement.

Le marché régional, un canal de financement devenu stratégique

Le Sénégal a levé 2 225 milliards de FCFA sur le marché des titres publics en 2025, contre 998 milliards de FCFA un an plus tôt.

La structure des souscriptions témoigne également du caractère régional de ce marché. Les banques sénégalaises ont assuré 55,5 % des placements en 2025, tandis que les banques ivoiriennes ont représenté 35,9 % des titres émis.

La dynamique se poursuit en 2026. Le Sénégal prévoit de mobiliser 4 132 milliards de FCFA sur l’ensemble du marché intérieur, dont 2 752 milliards de FCFA sur le seul marché des titres publics, selon le calendrier du Trésor.

À la mi-octobre, plus de 2 400 milliards de FCFA avaient déjà été mobilisés sur le compartiment géré par UMOA-Titres. Un niveau qui confirme la place désormais centrale du marché régional dans la stratégie de financement du Trésor sénégalais et renforce, dans le même temps, le rôle des établissements SVT dans la mobilisation et la circulation de l’épargne régionale.

La première place obtenue par Ecobank Sénégal pour la quatrième année consécutive s’inscrit ainsi dans un environnement où la capacité des banques à accompagner les émissions souveraines, à assurer la liquidité des titres et à mobiliser les investisseurs devient de plus en plus déterminante.

Un rôle qui dépasse le financement de l’État

L’activité de Ecobank Sénégal ne se limite toutefois pas au marché de la dette publique. Banque de détail et de financement, l’établissement intervient également auprès des entreprises, des PME et des ménages, notamment dans le commerce extérieur, le financement immobilier et l’accompagnement de projets d’investissement.

Plusieurs opérations récentes illustrent cette diversification.

En juillet, Ecobank Sénégal a obtenu une facilité de 15 millions d’euros de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), destinée au financement du commerce extérieur des PME.

La banque a également participé, aux côtés de quatre autres filiales du groupe Ecobank, à une opération de 4,5 milliards de FCFA destinée à libérer de nouvelles capacités de crédit pour le logement.

Ces opérations traduisent le double positionnement de l’établissement dans l’économie sénégalaise : accompagner les besoins de financement de l’État sur le marché régional tout en continuant à mobiliser des ressources en faveur des entreprises et des ménages.

Dans un contexte marqué à la fois par l’augmentation des besoins de financement public et par la nécessité de soutenir l’investissement privé, la performance de Ecobank Sénégal dans le classement des SVT vient ainsi renforcer son positionnement parmi les acteurs bancaires impliqués dans le financement de l’économie sénégalaise.