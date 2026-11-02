Congo-Kinshasa: Kongo-Central - L'administrateur de Songololo dément la présence de personnes suspectes dans la ferme de Joseph Kabila à Kiasungwa

1 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'administrateur du territoire de Songololo, dans le Kongo-Central, Évariste Kazadi Mukeba, a affirmé, samedi 31 octobre, qu'aucune infiltration de personnes suspectes d'origine rwandaise n'avait été constatée dans la ferme de l'ancien président Joseph Kabila, située à Kiasungwa, dans le secteur de Kimpese. Après une descente sur le terrain effectuée avec des membres du Comité local de sécurité, il appelle la population au calme et l'exhorte à ne pas relayer de fausses informations.

Selon Évariste Kazadi Mukeba, une commission a été mise en place pour vérifier les informations faisant état de la présence présumée d'infiltrés dans cette propriété. À l'issue de ses investigations, elle n'aurait relevé aucun élément confirmant ces allégations.

« Après vérification, nous avons constaté qu'il n'y avait rien », a déclaré l'administrateur, estimant que ces informations pourraient perturber la quiétude de la population.

Les services de sécurité appelés à redoubler de vigilance

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À la suite de cette mission, l'administrateur territorial a demandé aux différentes unités de sécurité de renforcer leur vigilance sur le terrain. Il a notamment cité la Police de circulation routière (PCR), la police territoriale, la police des frontières, la FOMAC et les FARDC, ainsi que les jeunes volontaires qui participent à la sécurisation du territoire.

Il a également insisté sur l'importance de la collaboration entre les services de sécurité et la population afin de prévenir les menaces et d'assurer une meilleure surveillance du territoire.

Évariste Kazadi Mukeba a par ailleurs évoqué l'augmentation habituelle des mouvements de population à Songololo au cours des mois d'octobre, de novembre et de décembre. Il a particulièrement mentionné la cité de Lufu, où de nombreuses personnes ont l'habitude de se rendre pour s'approvisionner en ce dernier trimestre de l'année.

L'administrateur appelle les habitants à faire preuve de vigilance, sans céder aux rumeurs ni à la désinformation.

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