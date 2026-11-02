Congo-Kinshasa: Les habitants de Dilungu et Bel Air dénoncent la pollution qu'ils attribuent à Ruashi Mining à Kolwezi

Des habitants des quartiers Dilungu et Bel Air, à Kolwezi, dans la province du Lualaba, ont manifesté ce vendredi 30 ctobre pour dénoncer les conséquences environnementales et sanitaires qu'ils attribuent aux activités minières de l'entreprise Ruashi Mining. Ils réclament réparation pour les préjudices qu'ils disent subir, notamment des fissures sur les murs de leurs habitations, le dessèchement de leurs plantations et une augmentation de certains problèmes de santé.

La marche a conduit les manifestants devant les installations de l'entreprise, où ils ont remis un mémorandum à ses responsables. Dans ce document, lu par un représentant de leur comité, les habitants affirment alerter les autorités sur leur situation depuis octobre 2025, sans avoir obtenu de réponse satisfaisante.

Les signataires du mémorandum évoquent plusieurs préjudices qu'ils associent aux activités de Ruashi Mining. Ils citent notamment la fissuration de certaines habitations, le dessèchement des plantations et la détérioration des toitures.

Ils font également état d'une augmentation de problèmes de santé, notamment des maladies respiratoires, des irritations cutanées et des saignements de nez.

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« Ces phénomènes suscitent de vives inquiétudes au sein de nos communautés et nécessitent des investigations sérieuses afin d'en déterminer les causes et d'établir les responsabilités éventuelles », indique leur mémorandum.

Les habitants déplorent l'absence de réponse

Les manifestants disent avoir multiplié les démarches auprès des autorités compétentes depuis octobre 2025, mais regrettent l'absence de mesures concrètes pour répondre à leurs préoccupations.

Ils demandent que leur situation soit examinée et que les préjudices dénoncés donnent lieu à des réparations.

Radio Okapi n'a pas pu obtenir la réaction de l'entreprise Ruashi Mining à ces accusations.