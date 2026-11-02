Congo-Kinshasa: Octobre Rose - Au moins 43 cas suspects de cancer du sein et du col de l'utérus recensés dans trois zones de santé du Kivu

Près de 600 personnes sensibilisées, 113 femmes consultées gratuitement et 43 cas suspects nécessitant un suivi médical : tel est le bilan de la campagne menée en octobre par la zone de santé de Bunyakiri et les Clubs des filles reporters de la RDC dans trois zones de santé des territoires de Kalehe, au Sud-Kivu, et de Walikale, au Nord-Kivu. Les responsables sanitaires et communautaires appellent à mobiliser des ressources afin de permettre aux femmes concernées de bénéficier d'examens complémentaires.

Lancée le 7 octobre dans le cadre d'Octobre Rose, cette campagne a permis de sensibiliser plus de 580 personnes, selon Simon Mihona, coordinateur des Clubs des filles reporters.

Dans le détail, 421 personnes ont été sensibilisées à Bunyakiri, 90 à Kalonge et 25 leaders communautaires à Itebero, notamment dans la localité de Chambucha.

Sur le plan médical, 113 consultations gratuites ont été réalisées : 61 à Bunyakiri, 29 à Itebero et 23 à Kalonge. Au total, 43 cas suspects ont été recensés, dont un cas considéré comme probable à Bunyakiri.

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Des examens complémentaires nécessaires

Le médecin-chef de la zone de santé de Bunyakiri, le docteur Marquis Chiralo, précise que les personnes présentant des signes suspects doivent subir des examens complémentaires afin de confirmer ou d'écarter la maladie.

Il salue cette initiative et réaffirme la disponibilité de sa structure sanitaire à accompagner les Clubs des filles reporters. Il invite également les partenaires et les personnes de bonne volonté à soutenir ce type d'actions.

De son côté, Kasese Maene, chef du bureau Genre et Famille à Bunyakiri, appelle à mobiliser davantage de ressources afin de permettre aux femmes concernées de connaître leur état de santé réel.

La campagne s'est également appuyée sur les médias pour diffuser les messages de prévention et sensibiliser les communautés aux cancers du sein et du col de l'utérus.

Les leaders communautaires et les jeunes bénévoles ont, eux aussi, contribué à cette mobilisation dans les zones ciblées.