Congo-Brazzaville: Coopération culturelle et linguistique - Le monde célèbre la 'Semaine de la langue italienne'

Dans le cadre de la seizième édition de la "Semaine de la langue italienne" dans le monde, le réseau diplomatique et consulaire italien, avec à sa tête l'ambassadeur d'Italie en République du Congo, Enrico Nunziata, ainsi que les principaux partenaires institutionnels et culturels ont organisé une cérémonie à Brazzaville afin de célébrer et de diffuser cette langue à l'échelle internationale.

Instituée en 2001, la "Semaine de la langue italienne" est devenue au fil du temps un rendez-vous de référence de la diplomatie culturelle de l'Italie. Chaque année un thème différent est proposé, dans le but de montrer qu'une langue n'est pas seulement un instrument de communication, mais aussi une manière d'interpréter le monde, de transmettre des connaissances et de créer des relations. La célébration de la seizième édition de la "Semaine de la langue italienne" s'est tenue sur le thème «Langue géniale : imaginer, concevoir, créer avec l'italien ».

La cérémonie s'est déroulée en présence de Mgr le nonce apostolique, S.E. Relwendé Kisito Ouedraogo, accompagné du vice-nonce, l'abbé Juan Carlos Navaro Carmona, et du directeur général des Arts et des Lettres du ministère de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, Chardin Nkala, écrivain et poète, des étudiants et des amis de l'Italie.

Dans son allocution de circonstance, l'ambassadeur d'Italie au Congo a remercié tous ses hôtes d'avoir choisi de partager avec les Italiens une passion, celle d'une langue qui appartient à l'histoire et à l'identité de leur pays, mais qui, à travers chacun de ces invités, devient aussi une partie de la vie culturelle du Congo. «La langue italienne est l'une des expressions les plus vivantes de notre identité nationale. C'est, comme vous le savez certainement, la langue de Dante et de Léonard de Vinci, de Michel-Ange et de Galilée, de Giuseppe Verdi et de Giacomo Puccini, et la liste serait longue.

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C'est la langue d'une tradition littéraire, artistique et scientifique qui a contribué profondément à l'histoire européenne et mondiale. Mais ce serait une erreur de n'y voir que la langue de notre passé. L'italien est aussi une langue contemporaine, capable d'accompagner les transformations de la société, d'exprimer des idées nouvelles et de contribuer à la construction de l'avenir.

C'est la langue de ceux qui conçoivent, inventent, cherchent, construisent, composent, cuisinent, dessinent et réalisent. C'est la langue des entreprises innovantes, des universités, des laboratoires scientifiques, des arts et des industries créatives. Et c'est précisément cette dimension dynamique que nous voulons mettre en lumière aujourd'hui», a signifié Enrico Nunziata.

L'italien au Congo, une stratégie pour l'avenir

L'ambassadeur a souligné que la langue italienne est étudiée par des jeunes qui regardent l'Italie surtout comme une destination pour leur formation universitaire, mais aussi par des personnes intéressées à travailler avec des entreprises italiennes et, bien sûr, par celles qui souhaitent simplement approfondir la culture, l'art et les traditions italiennes. «C'est un intérêt que nous voulons accompagner et développer, en encourageant de nouvelles collaborations entre institutions congolaises et italiennes. Une attention particulière est portée à la qualité de l'enseignement et à la formation des enseignants.

Diffuser une langue signifie, en effet, créer les conditions pour qu'elle puisse être bien enseignée, avec continuité et avec des outils adéquats. Nous voulons, en outre, valoriser les opportunités de formation universitaire en Italie, les bourses d'études et les parcours de mobilité internationale, afin que la connaissance de l'italien puisse se traduire en occasions concrètes de croissance personnelle et professionnelle», a souligné le diplomate italien.

Il a indiqué que leur objectif n'est pas seulement d'augmenter le nombre de personnes qui étudient l'italien, mais faire en sorte que cette langue devienne une compétence utile, une porte ouverte sur de nouvelles connaissances et un outil pour construire des opportunités. Dans cette perspective, la promotion linguistique s'inscrit pleinement dans l'action plus large de l'Italie en faveur des relations avec le continent africain, fondées sur le dialogue, la formation, le partenariat et la valorisation des ressources humaines. «Nous croyons qu'investir dans les jeunes, c'est investir dans l'avenir des relations entre l'Italie et la République du Congo. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nos étudiants ne sont pas simplement les invités d'une manifestation culturelle. Ils sont les protagonistes d'un projet d'amitié et de coopération que nous voulons construire avec eux», a précisé le diplomate italien.

Une langue géniale, mais aussi gentille

Enrico Nunziata a expliqué qu'apprendre la langue d'un autre pays, c'est aussi se rapprocher de sa manière de sentir et de penser. Et enseigner sa propre langue, c'est au fond ouvrir une porte et inviter quelqu'un à entrer dans son propre univers culturel. La gentillesse est donc ce qui fait de la langue un authentique instrument de rencontre. Le génie est ce qui lui permet d'exprimer le meilleur de l'intelligence humaine. La créativité, enfin, est la capacité de réunir ces ressources pour donner vie à quelque chose de nouveau. Ce sont trois dimensions différentes, mais profondément liées.

Au cours de cette célébration, il y a eu de brefs témoignages vidéos faits par des jeunes, et un peu de la musique et de chants. Donner la parole aux idées était une séquence qui a été consacrée à la présentation en italien d'une idée, d'un projet ou d'une invention capable d'améliorer la vie en République du Congo. La seconde activité a été consacrée à "Un mot italien que j'aime". En effet, chaque langue est faite de mots, mais certains parviennent à exprimer des sentiments, des expériences et des visions du monde de manière particulièrement efficace. Il a été demandé aux jeunes d'en choisir un, de raconter pourquoi il est important pour eux et de le partager tous. Chacun a été invité à écrire son mot italien préféré à l'issue de la manifestation.