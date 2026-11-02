Sénégal: Le wushu fait ses débuts officiels comme discipline olympique

1 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — Le wushu a fait ses débuts officiels en tant que discipline olympique, dimanche, au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux olymoiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Le tour préliminaire de l'épreuve de Changquan combiné hommes a démarré, dans la matinée, au Centre d'expositions de Diamniadio, mettant aux prises au total 48 athlètes.

dépréliminaire) a démarré la compétition de ce sport chinois qui fait son entrée au programme olympique.

Ils vont s'affonter jusqu'à mercredi, à travers quatre épreuves : Changquan femmes, Changquan hommes, Taijiquan femmes et Taijiquan hommes

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Le wushu est un art martial chinois moderne, pratiqué en compétition sous deux formes : taolu (enchaînements chorégraphiés) et sanda/sanshou (combat).

Le taolu est l'épreuve artistique et technique du wushu (kung-fu).

Elle consiste à exécuter un enchaînement chorégraphié de mouvements codifiés (attaques, parades, sauts et équilibres), seul ou en équipe, à mains nues ou avec des armes.

Les JOJ 2026 ont été officiellent lancés lors d'une cérémonie solennelle et historique tenue samedi à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

Ils vont se dérouler jusqu'au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly.

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