Sénégal: Khalifa Malick Guèye, premier d'une forte communauté de pêcheurs 'Gandiol-Gandiol' à Cap-Skirring

Cap-Skirring (Oussouye), 1er nov (APS) - Khalifa Malick Guèye, président du quai de pêche de Cap-Skirring, dans la région de Ziguinchor (est), est un pionnier dans son genre. Il y a 27 ans, il était le deuxième pêcheur à venir du Gandiol (nord) s'implanter dans ce quai. Il a depuis fait des emules.

Des milliers de pêcheurs, dont des habitants du Gandiol, l'ont rejoint dans ce petit village de la commune de Diembering, connu pour l'attractivité de son quai de pêche.

Ils sont venus de Mbour, Yène et surtout du Gandiol, dans la région de Saint-Louis (nord), d'où est originaire Khalifa Malick Guèye, qui préside aux destinées de ce site de pêche situé en terre casamançaise (sud).

En ce début de saison touristique, Cap-Skirring bouillonne de monde, dont de nombreux touristes que l'on croise presque partout dans ce petit village de pêcheurs devenu une destination prisée.

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La gare routière est remplie de véhicules en partance pour diverses destinations, dont Ziguinchor ou Oussouye. Le commerce y est aussi très développé, avec des boutiques, des restaurants, des vendeurs ambulants.

Devant un célèbre hôtel, des personnes attendent de rencontrer des touristes, potentiels clients. Au fond d'une ruelle, se trouve le quai de pêche de Cap-Skirring. Sur le chemin, des habitations de fortune, rappelant le caractère particulier de ce lieu dédié à la pêche.

Sur une sorte de montagne, le visiteur s'offre une vue large de ce quai où sont accostées des milliers de pirogues avec des noms et peintes de diverses couleurs.

Il y a là comme un monde parallèle, avec toutes ces tentes, ces ateliers, garages de mécaniciens, de réparateurs de moteurs, ces boutiques et autres commerces.

Amy Mara Dièye, la ministre des Pêches et de l'Economie maritime, s'est déplacée il y a quelques jours sur ce site, pour lancer les travaux de construction du quai de pêche et de la Maison des pêcheurs.

Sous la tente, avant le début officiel de l'événement, le maître de cérémonie annonce une prestation culturelle des lébous, une communauté des gens de la mer fortement représentée dans ce village ŕéputé pour son potentiel dans le domaine de la pêche.

Une preuve parmi d'autres de la forte présence des pêcheurs venus de Yène, dans la région de Dakar, de Mbour et surtout du Gandiol, une localité située dans la région de Saint-Louis.

Parmi eux, Khalifa Malick Guèye, le président de ce quai de pêche en milieu Kassa. Il est le premier pêcheur issu de Gandiol à venir travailler au Cap-Skirring.

Une communauté de 3000 personnes dont 500 pêcheurs

"Je suis arrivé ici en 1999, à l'âge de 24 ans. J'étais un très jeune pêcheur en provenance du Gandiol, dans la région de Saint-Louis. Avant d'arriver ici, je suis passé par Guet Ndar [un quartier des pêcheurs de la ville de Saint-Louis] où j'ai travaillé quelques mois, avant d'atterir à Diogué, une île de la Casamance où j'ai pêché seul pendant deux ans", souligne l'homme vêtu d'un djellaba blanc.

Pendant tout ce temps, il venait pêchait dans la zone de Cap Skirring, avant de retourner à Diogué.

Il décide finalement de s'installer définitivement sur ce site quelques mois plus tard.

Il dit n'avoir trouvé à l'époque qu'une seule pirogue à Cap Skirring, celle d'un nommé Aliou Wade, seul pêcheur resté malgré la crise casamançaise, laquelle avait contraint beaucoup d'acteurs à quitter la zone.

Le tout jeune pêcheur à l'époque rappelle avoir fait, seul, tous ces déplacements, de Guet Ndar à Cap Skirring, en passant par l'île de Diogué.

"Depuis mon arrivée ici, la communauté venue du Gandiol ne cesse d'augmenter, même si les débuts étaient difficiles. Au fil des années, nous avons compris que Cap-Skirring était vivable et qu'on pouvait bien gagner ici notre vie. La preuve, plus de 1000 pêcheurs sont venus me trouver ici. Cela veut dire juste que j'ai vécu dans de bonnes conditions et sans souci avec les autochtones", se vante le président du quai de pêche.

Khalifa Malick explique aussi que si d'autres pêcheurs ont accepté de le suivre dans ce qui peut sembler être une aventure à l'époque, c'est grâce à tout ce qu'il a pu réaliser dans sa localité d'origine.

Plus de 500 pêcheurs en provenance du Gandiol travaillent désormais au quai de pêche de Cap-Skirring, soit parfois plus de sept personnes à s'activer sur une pirogue. Il en résulte que quelque 3000 fils du Gandiol vivent dans ce village du département d'Oussouye.

Selon le pêcheur, beaucoup de Gandiol-Gandiol y ont déjà des maisons où ils vivent avec leur famille, tandis que d'autres se sont mariés avec des femmes originaires de Cap-Skirring.

Ils ont pour habitude de passer, chaque année, dix mois au Cap et deux au Gandiol pour les besoins de la fête de Tabaski.

Sur les relations avec les autochtones, M. Guèye souligne qu'elles sont très bonnes.

"Nous sommes dans un petit quai de pêche, mais qui génère beaucoup de ressources. Chaque jour, il y a 50 camions de produits halieutiques qui en sortent pour d'autres zones du pays. Cependant, nous avons des difficultés pour l'acheminement des poissons, car la route Cap-Skirring-Ziguinchor est, par endroits, mauvaise, ce qui retarde certains camions", explique-t-il.

Il y a aussi manque de fabriques de glace en quantité suffisante. Ce qui pousse certains à aller jusqu'à Ziguinchor ou Kafountine pour s'en approvisionner.